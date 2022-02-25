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Волгоградская область
https://ria.ru/20220225/pavodok-1775066054.html
На Вологодчине готовятся к паводку
На Вологодчине готовятся к паводку - РИА Новости, 25.02.2022
На Вологодчине готовятся к паводку
Власти Вологодской области держат на контроле ситуацию с предстоящим паводком, в период весеннего половодья в зону подтопления могут попасть 47 населенных... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:05
2022-02-25T15:05
волгоградская область
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
олег кувшинников
вологодская область
вологда
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ВОЛОГДА, 25 фев - РИА Новости. Власти Вологодской области держат на контроле ситуацию с предстоящим паводком, в период весеннего половодья в зону подтопления могут попасть 47 населенных пунктов на территории 19 районов и город Вологда, этот список предварительный, ситуация с паводком в период таяния снега будет отслеживаться круглосуточно, сообщил на оперативном совещании в правительстве области замгубернатора Виктор Рябишин.По его словам, с 1 марта начнутся мероприятия, предусмотренные согласованным с МЧС и Минприроды планом подготовки к паводку. Предстоит "пропилить" лёд на протяжении 50 километров по реке Сухоне, около 20 километров льда зачернить, при необходимости в конце марта провести подрывы ледяных заторов.В населенных пунктах, попадающих в зоны подтопления, создают запас продовольственных, медицинских и иных средств для жизнеобеспечения населения, готовят 81 пункт временной эвакуации на 10 тысяч человек.
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министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), олег кувшинников, вологодская область, вологда
15:05 25.02.2022
 

На Вологодчине готовятся к паводку

© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанкПаводок. Архивное фото
Паводок. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Андрей Архипов
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Паводок. Архивное фото
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ВОЛОГДА, 25 фев - РИА Новости. Власти Вологодской области держат на контроле ситуацию с предстоящим паводком, в период весеннего половодья в зону подтопления могут попасть 47 населенных пунктов на территории 19 районов и город Вологда, этот список предварительный, ситуация с паводком в период таяния снега будет отслеживаться круглосуточно, сообщил на оперативном совещании в правительстве области замгубернатора Виктор Рябишин.
"В этом году зима была снежная, синоптики зафиксировали в западной зоне области содержание воды в снеге до 160% от нормы, в центральной – до 120%, на востоке и в Великом Устюге – в пределах нормы. Мы договорились с водным агентством и Минприроды, что уровень Рыбинского водохранилища опустят ниже прошлогоднего, чтобы освободить объем для тающих вод с рек Мологи, Шексны, Суды и других с западной стороны", - сказал Рябишин.
По его словам, с 1 марта начнутся мероприятия, предусмотренные согласованным с МЧС и Минприроды планом подготовки к паводку. Предстоит "пропилить" лёд на протяжении 50 километров по реке Сухоне, около 20 километров льда зачернить, при необходимости в конце марта провести подрывы ледяных заторов.
В населенных пунктах, попадающих в зоны подтопления, создают запас продовольственных, медицинских и иных средств для жизнеобеспечения населения, готовят 81 пункт временной эвакуации на 10 тысяч человек.
"Прогнозы тревожные, нам необходимо сделать все возможное для предотвращения нештатных ситуаций в паводковый период. Год назад несмотря на такие же неблагоприятные прогнозы благодаря грамотным действиям мы избежали больших подтоплений", - заявил на совещании губернатор Олег Кувшинников.
Спикер Заксобрания области Андрей Луценко
22 февраля, 15:28Вологодская область
В Вологодской области в ближайшие три года отремонтируют 35 мостов
Опубликовано: Алёна Пава
 
Волгоградская областьМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Олег КувшинниковВологодская областьВологда
 
 
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