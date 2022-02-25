https://ria.ru/20220225/pavodok-1775066054.html

На Вологодчине готовятся к паводку

На Вологодчине готовятся к паводку - РИА Новости, 25.02.2022

На Вологодчине готовятся к паводку

Власти Вологодской области держат на контроле ситуацию с предстоящим паводком, в период весеннего половодья в зону подтопления могут попасть 47 населенных... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T15:05

2022-02-25T15:05

2022-02-25T15:05

волгоградская область

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

олег кувшинников

вологодская область

вологда

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ВОЛОГДА, 25 фев - РИА Новости. Власти Вологодской области держат на контроле ситуацию с предстоящим паводком, в период весеннего половодья в зону подтопления могут попасть 47 населенных пунктов на территории 19 районов и город Вологда, этот список предварительный, ситуация с паводком в период таяния снега будет отслеживаться круглосуточно, сообщил на оперативном совещании в правительстве области замгубернатора Виктор Рябишин.По его словам, с 1 марта начнутся мероприятия, предусмотренные согласованным с МЧС и Минприроды планом подготовки к паводку. Предстоит "пропилить" лёд на протяжении 50 километров по реке Сухоне, около 20 километров льда зачернить, при необходимости в конце марта провести подрывы ледяных заторов.В населенных пунктах, попадающих в зоны подтопления, создают запас продовольственных, медицинских и иных средств для жизнеобеспечения населения, готовят 81 пункт временной эвакуации на 10 тысяч человек.

https://ria.ru/20220222/remont-1774364741.html

вологодская область

вологда

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), олег кувшинников, вологодская область, вологда