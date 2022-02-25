На Вологодчине готовятся к паводку
Паводок. Архивное фото
ВОЛОГДА, 25 фев - РИА Новости. Власти Вологодской области держат на контроле ситуацию с предстоящим паводком, в период весеннего половодья в зону подтопления могут попасть 47 населенных пунктов на территории 19 районов и город Вологда, этот список предварительный, ситуация с паводком в период таяния снега будет отслеживаться круглосуточно, сообщил на оперативном совещании в правительстве области замгубернатора Виктор Рябишин.
"В этом году зима была снежная, синоптики зафиксировали в западной зоне области содержание воды в снеге до 160% от нормы, в центральной – до 120%, на востоке и в Великом Устюге – в пределах нормы. Мы договорились с водным агентством и Минприроды, что уровень Рыбинского водохранилища опустят ниже прошлогоднего, чтобы освободить объем для тающих вод с рек Мологи, Шексны, Суды и других с западной стороны", - сказал Рябишин.
По его словам, с 1 марта начнутся мероприятия, предусмотренные согласованным с МЧС и Минприроды планом подготовки к паводку. Предстоит "пропилить" лёд на протяжении 50 километров по реке Сухоне, около 20 километров льда зачернить, при необходимости в конце марта провести подрывы ледяных заторов.
В населенных пунктах, попадающих в зоны подтопления, создают запас продовольственных, медицинских и иных средств для жизнеобеспечения населения, готовят 81 пункт временной эвакуации на 10 тысяч человек.
"Прогнозы тревожные, нам необходимо сделать все возможное для предотвращения нештатных ситуаций в паводковый период. Год назад несмотря на такие же неблагоприятные прогнозы благодаря грамотным действиям мы избежали больших подтоплений", - заявил на совещании губернатор Олег Кувшинников.
Опубликовано: Алёна Пава