https://ria.ru/20220225/park-1775035777.html
Масштабное озеленение проведут в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве
Масштабное озеленение проведут в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве - РИА Новости, 25.02.2022
Масштабное озеленение проведут в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве
Масштабное озеленение с учетом принципа "пять парков в одном" проведут в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве, сообщается на портале мэра столицы. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:57
2022-02-25T13:57
2022-02-25T13:57
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Масштабное озеленение с учетом принципа "пять парков в одном" проведут в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве, сообщается на портале мэра столицы."В рамках восстановления и сохранения природно-исторического парка "Покровское-Стрешнево" в этом году проведут работы по его озеленению... В целом природную территорию планируют восстанавливать по принципу "пять парков в одном", - сообщается на сайте.Отмечается, что в парке появятся новые сосны, березы, липы, вязы и дубы. Открытые пространства лугов и газонов сохранят, поскольку они добавляют разнообразия в пейзаж. Озеленение зон будет различаться.Добавляется, что основной поток посетителей попадает в досугово-рекреационный парк, там планируется обновить спортивные и детские площадки, обустроить кафе и зоны отдыха. В природном парке появятся локальные акценты. На нескольких перекрестках дорожек высадят цветущие кустарники, а в местах с достаточным пространством и освещением — деревья с яркой листвой. В историко-культурном парке в зоне усадьбы восстановят историческую планировку регулярного сада и пейзажного парка, а в спортивном парке будут декоративно выглядящие круглый год растения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости.
Масштабное озеленение с учетом принципа "пять парков в одном" проведут в парке "Покровское-Стрешнево" в Москве
, сообщается на портале мэра столицы.
"В рамках восстановления и сохранения природно-исторического парка "Покровское-Стрешнево" в этом году проведут работы по его озеленению... В целом природную территорию планируют восстанавливать по принципу "пять парков в одном", - сообщается на сайте.
Отмечается, что в парке появятся новые сосны, березы, липы, вязы и дубы. Открытые пространства лугов и газонов сохранят, поскольку они добавляют разнообразия в пейзаж. Озеленение зон будет различаться.
Добавляется, что основной поток посетителей попадает в досугово-рекреационный парк, там планируется обновить спортивные и детские площадки, обустроить кафе и зоны отдыха. В природном парке появятся локальные акценты. На нескольких перекрестках дорожек высадят цветущие кустарники, а в местах с достаточным пространством и освещением — деревья с яркой листвой. В историко-культурном парке в зоне усадьбы восстановят историческую планировку регулярного сада и пейзажного парка, а в спортивном парке будут декоративно выглядящие круглый год растения.
Опубликовано: Артем Смирнов