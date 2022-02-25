https://ria.ru/20220225/otklyuchenie-1774935864.html

Эксперт объяснил, почему США не отключают Россию от SWIFT

Эксперт объяснил, почему США не отключают Россию от SWIFT - РИА Новости, 25.02.2022

Эксперт объяснил, почему США не отключают Россию от SWIFT

США не пошли на крайне жесткие санкции против России, включая отключение от SWIFT, потому что понимают, что у Москвы есть возможности для реального ответа,... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T04:00

2022-02-25T04:00

2022-02-25T04:00

джо байден

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. США не пошли на крайне жесткие санкции против России, включая отключение от SWIFT, потому что понимают, что у Москвы есть возможности для реального ответа, который серьезно ударит по Штатам, считает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Фененко.Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые санкции США затронут долговые обязательства крупнейших российских государственных компаний. По словам американского лидера, санкции, которые вводят США против России, соотносимы по масштабам с отключением от SWIFT. Байден также сказал, что новые санкции против России коснутся российской космической программы."Вы знаете, я думаю, если Россия озвучит реальные, жесткие ответные меры на случай отключения от SWIFT, то эти разговоры прекратятся сразу", - сказал Фененко РИА Новости, отвечая на вопрос, можно ли считать санкции США соотносимыми с отключением РФ от SWIFT.По словам эксперта, например, Запад перестанет говорить об отключении РФ от SWIFT, если Москва предъявит Вашингтону угрозу закрытия для американских авиакомпаний транзита через воздушное пространство Российской Федерации."Плюс поскольку через Иран у них практически нет сегодня коридора (воздушного), никакие транзитные полеты через Евразию американские компании просто не смогут осуществлять и станут просто неконкурентноспособными по отношению к компаниям Восточной Азии", - сказал Фененко."Второй вариант, если Россия, например, объявит угрозу выйти из договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Он, правда, в силу не вступил, но у него есть система международного мониторинга, в которую американцы вложили миллиарды долларов. И если Россия выйдет из этой системы, будет нарушена полная окольцовка Земли. То есть все американские траты на эту "стену" будут просто впустую", - пояснил собеседник агентства.Еще одним вариантом жесткого ответа Москвы эксперт назвал денонсирование договора с США о сотрудничестве в космическом пространств, что тоже может быть весьма жестоким ударом для США, несмотря на все успехи Илона Маска и американской космической программы."Тот факт, что пока стороны не идут на эти жесткие меры, показывает, что какой-то диалог мы в общем-то на сегодняшний день сохраняем", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220216/swift-1773135492.html

https://ria.ru/20220225/moshenniki-1774935552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

джо байден, россия, сша, в мире, экономика