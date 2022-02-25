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Эксперт объяснил, почему США не отключают Россию от SWIFT
Эксперт объяснил, почему США не отключают Россию от SWIFT - РИА Новости, 25.02.2022
Эксперт объяснил, почему США не отключают Россию от SWIFT
США не пошли на крайне жесткие санкции против России, включая отключение от SWIFT, потому что понимают, что у Москвы есть возможности для реального ответа,... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T04:00
2022-02-25T04:00
джо байден
россия
сша
в мире
экономика
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. США не пошли на крайне жесткие санкции против России, включая отключение от SWIFT, потому что понимают, что у Москвы есть возможности для реального ответа, который серьезно ударит по Штатам, считает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Фененко.Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые санкции США затронут долговые обязательства крупнейших российских государственных компаний. По словам американского лидера, санкции, которые вводят США против России, соотносимы по масштабам с отключением от SWIFT. Байден также сказал, что новые санкции против России коснутся российской космической программы."Вы знаете, я думаю, если Россия озвучит реальные, жесткие ответные меры на случай отключения от SWIFT, то эти разговоры прекратятся сразу", - сказал Фененко РИА Новости, отвечая на вопрос, можно ли считать санкции США соотносимыми с отключением РФ от SWIFT.По словам эксперта, например, Запад перестанет говорить об отключении РФ от SWIFT, если Москва предъявит Вашингтону угрозу закрытия для американских авиакомпаний транзита через воздушное пространство Российской Федерации."Плюс поскольку через Иран у них практически нет сегодня коридора (воздушного), никакие транзитные полеты через Евразию американские компании просто не смогут осуществлять и станут просто неконкурентноспособными по отношению к компаниям Восточной Азии", - сказал Фененко."Второй вариант, если Россия, например, объявит угрозу выйти из договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Он, правда, в силу не вступил, но у него есть система международного мониторинга, в которую американцы вложили миллиарды долларов. И если Россия выйдет из этой системы, будет нарушена полная окольцовка Земли. То есть все американские траты на эту "стену" будут просто впустую", - пояснил собеседник агентства.Еще одним вариантом жесткого ответа Москвы эксперт назвал денонсирование договора с США о сотрудничестве в космическом пространств, что тоже может быть весьма жестоким ударом для США, несмотря на все успехи Илона Маска и американской космической программы."Тот факт, что пока стороны не идут на эти жесткие меры, показывает, что какой-то диалог мы в общем-то на сегодняшний день сохраняем", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220216/swift-1773135492.html
https://ria.ru/20220225/moshenniki-1774935552.html
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джо байден, россия, сша, в мире, экономика
04:00 25.02.2022
 
Эксперт объяснил, почему США не отключают Россию от SWIFT

Доцент МГУ Фененко: США не отключают Россию от SWIFT из-за возможного ответа Москвы

© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© Фото : SWIFT
Логотип SWIFT
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. США не пошли на крайне жесткие санкции против России, включая отключение от SWIFT, потому что понимают, что у Москвы есть возможности для реального ответа, который серьезно ударит по Штатам, считает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Фененко.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что новые санкции США затронут долговые обязательства крупнейших российских государственных компаний. По словам американского лидера, санкции, которые вводят США против России, соотносимы по масштабам с отключением от SWIFT. Байден также сказал, что новые санкции против России коснутся российской космической программы.
"Вы знаете, я думаю, если Россия озвучит реальные, жесткие ответные меры на случай отключения от SWIFT, то эти разговоры прекратятся сразу", - сказал Фененко РИА Новости, отвечая на вопрос, можно ли считать санкции США соотносимыми с отключением РФ от SWIFT.
По словам эксперта, например, Запад перестанет говорить об отключении РФ от SWIFT, если Москва предъявит Вашингтону угрозу закрытия для американских авиакомпаний транзита через воздушное пространство Российской Федерации.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 15:17
Россия при отключении от SWIFT перейдет на аналоги, заявил Силуанов
"Плюс поскольку через Иран у них практически нет сегодня коридора (воздушного), никакие транзитные полеты через Евразию американские компании просто не смогут осуществлять и станут просто неконкурентноспособными по отношению к компаниям Восточной Азии", - сказал Фененко.
"Второй вариант, если Россия, например, объявит угрозу выйти из договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Он, правда, в силу не вступил, но у него есть система международного мониторинга, в которую американцы вложили миллиарды долларов. И если Россия выйдет из этой системы, будет нарушена полная окольцовка Земли. То есть все американские траты на эту "стену" будут просто впустую", - пояснил собеседник агентства.
Еще одним вариантом жесткого ответа Москвы эксперт назвал денонсирование договора с США о сотрудничестве в космическом пространств, что тоже может быть весьма жестоким ударом для США, несмотря на все успехи Илона Маска и американской космической программы.
"Тот факт, что пока стороны не идут на эти жесткие меры, показывает, что какой-то диалог мы в общем-то на сегодняшний день сохраняем", - подчеркнул он.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
03:39
Мошенники спекулируют на "отключении" России от SWIFT, заявила эксперт
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Джо БайденРоссияСШАВ миреЭкономика
 
 
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