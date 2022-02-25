https://ria.ru/20220225/osk-1775052580.html

В ОСК заявили, что санкции Великобритании не отразятся на сроках и качестве

В ОСК заявили, что санкции Великобритании не отразятся на сроках и качестве - РИА Новости, 25.02.2022

В ОСК заявили, что санкции Великобритании не отразятся на сроках и качестве

Санкции Великобритании в отношении "Объединённой судостроительной корпорации" (ОСК) никак не отразятся на сроках и качестве продукции предприятия, ОСК будет... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T14:22

2022-02-25T14:22

2022-02-25T15:27

экономика

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Санкции Великобритании в отношении "Объединённой судостроительной корпорации" (ОСК) никак не отразятся на сроках и качестве продукции предприятия, ОСК будет выполнять все обязательства перед партнёрами, сообщает корпорация.Великобритания в четверг ввела санкции против ОСК и ряда российских государственных корпораций военно-промышленного комплекта в связи со специальной операцией РФ по демилитаризации Украины."ОСК работает в условиях жёсткого санкционного давления с 2014 года, став в этом отношении, своего рода, пионером среди российских компаний, подвергшихся рестрикциям. … Так что на сроках и качестве продукции ОСК санкции Великобритании никак не отразятся, и все без исключения обязательства перед партнёрами будут выполняться", - заявили в ОСК.Там добавили, что "чем-то удивить корпорацию сложно - уже наверняка натерли мозоли, вводя все новые и новые ограничения". При этом, говорят в ОСК, несмотря на попытки западных коллег помешать развитию национального судостроения, эффективность компании за последние годы только повышается."Так, если с 2012 по 2016 годы ОСК передала флоту 25 кораблей, то за последние пять лет их было уже 30. С коммерческим флотом ситуация ничуть не хуже - более 150 судов за последние 10 лет сошло с верфей ОСК. Во многом именно благодаря санкциям отрасль восстановила или создала заново уникальные производства, которые позволили вывести импортозамещение на качественно новый уровень", - рассказали в ОСК.Говоря о гособоронзаказе, в корпорации отметили, что все военные изделия на 100% выполнены из отечественных комплектующих.ОСК - крупнейшая судостроительная компания России, создана в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли. В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.

https://ria.ru/20220225/vtb-1775041463.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220225/sanktsii-1775064865.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, санкции в отношении россии