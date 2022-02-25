https://ria.ru/20220225/oshibki-1774956425.html

Володин назвал три роковые ошибки Зеленского

Володин назвал три роковые ошибки Зеленского - РИА Новости, 25.02.2022

Володин назвал три роковые ошибки Зеленского

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал ставку на Вашингтон и Брюссель, отказ сесть за стол переговоров с главами ЛНР и ДНР и угрозы пересмотреть отказ... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T09:25

2022-02-25T09:25

2022-02-25T09:25

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

россия

вашингтон (город)

ситуация в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал ставку на Вашингтон и Брюссель, отказ сесть за стол переговоров с главами ЛНР и ДНР и угрозы пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия роковыми ошибками Владимира Зеленского."Были ошибки роковые... Первая... Сделав ставку на Вашингтон и Брюссель, Зеленский забыл об интересах своих граждан. Вторая. Получив в наследство проблему Донбасса, так и не смог перешагнуть через себя и сесть за стол переговоров с главами ДНР и ЛНР. И третья. Угрозы Зеленского пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия стали реальной проблемой глобальной безопасности для всего мира. Делая такие заявления, он показал себя как безответственный глава государства", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он также отметил, что Зеленский за все время сделал много ошибок: "неугодных политиков сажал, националистам потакал, СМИ закрывал".Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/ukraina-1774948535.html

https://ria.ru/20220224/general-1774613410.html

донецкая народная республика

россия

вашингтон (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, донецкая народная республика, россия, вашингтон (город), ситуация в днр и лнр, в мире, владимир зеленский, вячеслав володин