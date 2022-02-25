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Раздача властями Украины оружия — это "конец", заявили в МИД
Раздача властями Украины оружия — это "конец", заявили в МИД - РИА Новости, 26.02.2022
Раздача властями Украины оружия — это "конец", заявили в МИД
Раздача властями Украины оружия населению - это конец, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-25T23:36
2022-02-25T23:36
2022-02-26T04:56
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Раздача властями Украины оружия населению - это конец, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Раздача оружия - это просто конец. Что следующее, выпустят из тюрем заключённых? Чтобы уже закончилось просто бойней", - заявила Захарова в программе "Большая игра" на Первом канале.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире, ситуация в днр и лнр
23:36 25.02.2022 (обновлено: 04:56 26.02.2022)
Раздача властями Украины оружия — это "конец", заявили в МИД
Представитель МИД России Захарова: раздача властями Украины оружия населению — это "конец"