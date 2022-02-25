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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/oruzhie-1775187553.html
Раздача властями Украины оружия — это "конец", заявили в МИД
Раздача властями Украины оружия — это "конец", заявили в МИД - РИА Новости, 26.02.2022
Раздача властями Украины оружия — это "конец", заявили в МИД
Раздача властями Украины оружия населению - это конец, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-25T23:36
2022-02-26T04:56
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Раздача властями Украины оружия населению - это конец, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Раздача оружия - это просто конец. Что следующее, выпустят из тюрем заключённых? Чтобы уже закончилось просто бойней", - заявила Захарова в программе "Большая игра" на Первом канале.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия, украина, в мире, ситуация в днр и лнр
23:36 25.02.2022 (обновлено: 04:56 26.02.2022)
 
Раздача властями Украины оружия — это "конец", заявили в МИД

Представитель МИД России Захарова: раздача властями Украины оружия населению — это "конец"

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Раздача властями Украины оружия населению - это конец, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Раздача оружия - это просто конец. Что следующее, выпустят из тюрем заключённых? Чтобы уже закончилось просто бойней", - заявила Захарова в программе "Большая игра" на Первом канале.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 23:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украина отказалась от переговоров, заявила Захарова
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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