https://ria.ru/20220225/oruzhie-1775187553.html

Раздача властями Украины оружия — это "конец", заявили в МИД

Раздача властями Украины оружия — это "конец", заявили в МИД - РИА Новости, 26.02.2022

Раздача властями Украины оружия — это "конец", заявили в МИД

Раздача властями Украины оружия населению - это конец, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-25T23:36

2022-02-25T23:36

2022-02-26T04:56

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Раздача властями Украины оружия населению - это конец, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Раздача оружия - это просто конец. Что следующее, выпустят из тюрем заключённых? Чтобы уже закончилось просто бойней", - заявила Захарова в программе "Большая игра" на Первом канале.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, украина, в мире, ситуация в днр и лнр