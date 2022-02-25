https://ria.ru/20220225/oruzhie-1774923867.html

Украинские военные заявили, что используют полученное от Запада оружие

Украинские военные заявили, что используют полученное от Запада оружие - РИА Новости, 25.02.2022

Украинские военные заявили, что используют полученное от Запада оружие

Украинские военные заявили, что используют современное оружие, в том числе полученное от стран Запада. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T00:13

2022-02-25T00:13

2022-02-25T00:14

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КИЕВ, 25 фев - РИА Новости. Украинские военные заявили, что используют современное оружие, в том числе полученное от стран Запада.В последние месяцы ряд стран Запада заявляли о поставках вооружений Украине. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил, что в Москве видят, как настойчиво осуществляется военная накачка киевского режима. По его словам, США с 2014 года направили на эти цели миллиарды долларов, включая поставки вооружения, снаряжения, обучение специалистов. Он отметил, что "в последние месяцы западное оружие идет на Украину просто беспрерывным потоком, демонстративно".Утром в четверг Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.

https://ria.ru/20220225/ukraina-1774923429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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