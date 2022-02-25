21:32 25.02.2022 (обновлено: 21:46 25.02.2022)
ООН расширит присутствие на Украине
Замгенсека по гуманитарным вопросам Гриффитс: ООН расширит присутствие на Украине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
ООН, 25 фев – РИА Новости. ООН расширяет свое присутствие на Украине, заявил на брифинге замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
"ООН привержена расширению нашего присутствия, расширяем наше присутствие на Украине", - сказал Гриффитс.
По его словам, планов вывозить ооновцев с территории Украины нет.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Наталья Макарова