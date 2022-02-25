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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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ООН расширит присутствие на Украине
ООН расширит присутствие на Украине - РИА Новости, 25.02.2022
ООН расширит присутствие на Украине
ООН расширяет свое присутствие на Украине, заявил на брифинге замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T21:32
2022-02-25T21:46
украина
оон
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
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ООН, 25 фев – РИА Новости. ООН расширяет свое присутствие на Украине, заявил на брифинге замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс."ООН привержена расширению нашего присутствия, расширяем наше присутствие на Украине", - сказал Гриффитс.По его словам, планов вывозить ооновцев с территории Украины нет.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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украина, оон, в мире, донбасс
21:32 25.02.2022 (обновлено: 21:46 25.02.2022)
 
ООН расширит присутствие на Украине

Замгенсека по гуманитарным вопросам Гриффитс: ООН расширит присутствие на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Читать ria.ru в
ООН, 25 фев – РИА Новости. ООН расширяет свое присутствие на Украине, заявил на брифинге замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
"ООН привержена расширению нашего присутствия, расширяем наше присутствие на Украине", - сказал Гриффитс.
По его словам, планов вывозить ооновцев с территории Украины нет.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 21:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ООН решила переместить сотрудников в Киеве в безопасные места
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 16:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российские военные обеспечат безопасность сотрудников ООН и ОБСЕ на Украине
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаООНВ миреДонбасс
 
 
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