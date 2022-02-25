https://ria.ru/20220225/oon-1775171668.html

ООН расширит присутствие на Украине

ООН расширит присутствие на Украине - РИА Новости, 25.02.2022

ООН расширит присутствие на Украине

ООН расширяет свое присутствие на Украине, заявил на брифинге замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T21:32

2022-02-25T21:32

2022-02-25T21:46

украина

оон

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156175/19/1561751999_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_284479c050d0a9213baf9f856d163eb4.jpg

ООН, 25 фев – РИА Новости. ООН расширяет свое присутствие на Украине, заявил на брифинге замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс."ООН привержена расширению нашего присутствия, расширяем наше присутствие на Украине", - сказал Гриффитс.По его словам, планов вывозить ооновцев с территории Украины нет.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/oon-1775171360.html

https://ria.ru/20220225/bezopasnost-1775103984.html

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, оон, в мире, донбасс