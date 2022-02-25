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Украинские войска вновь обстреляли Горловку, сообщили в ДНР
Украинские войска вновь обстреляли Горловку, сообщили в ДНР - РИА Новости, 25.02.2022
Украинские войска вновь обстреляли Горловку, сообщили в ДНР
Украинские войска вновь обстреляли донецкую Горловку, выпустив 12 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T19:06
2022-02-25T19:06
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли донецкую Горловку, выпустив 12 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации.Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Игорь Тоноян
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в мире, донецкая народная республика, донецк (донецкая область)
19:06 25.02.2022
 
Украинские войска вновь обстреляли Горловку, сообщили в ДНР

В ДНР сообщили о повторных обстрелах Горловки со стороны ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина у здания школы в Горловке, поврежденной в результате обстрела
Мужчина у здания школы в Горловке, поврежденной в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина у здания школы в Горловке, поврежденной в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли донецкую Горловку, выпустив 12 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации.
"Выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале.
Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Игорь Тоноян
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)
 
 
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