Украинские войска вновь обстреляли Горловку, сообщили в ДНР
В ДНР сообщили о повторных обстрелах Горловки со стороны ВСУ
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина у здания школы в Горловке, поврежденной в результате обстрела
Мужчина у здания школы в Горловке, поврежденной в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли донецкую Горловку, выпустив 12 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации.
"Выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале.
Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Опубликовано: Игорь Тоноян