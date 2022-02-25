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Украинские войска вновь обстреляли Горловку, сообщили в ДНР

Украинские войска вновь обстреляли Горловку, сообщили в ДНР - РИА Новости, 25.02.2022

Украинские войска вновь обстреляли Горловку, сообщили в ДНР

Украинские войска вновь обстреляли донецкую Горловку, выпустив 12 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T19:06

2022-02-25T19:06

2022-02-25T19:06

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донецк (донецкая область)

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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли донецкую Горловку, выпустив 12 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации.Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, донецкая народная республика, донецк (донецкая область)