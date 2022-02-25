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В ЛНР заявили о 33 обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

В ЛНР заявили о 33 обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки - РИА Новости, 25.02.2022

В ЛНР заявили о 33 обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

Украинские войска за минувшие сутки 33 раза обстреляли территорию ЛНР, применяя тяжелое вооружение, сообщила народная милиция республики. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T10:12

2022-02-25T10:12

2022-02-25T10:24

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 33 раза обстреляли территорию ЛНР, применяя тяжелое вооружение, сообщила народная милиция республики."За прошедшие сутки украинские боевики 33 раза нарушили режим прекращения огня, осуществив обстрел десяти населенных пунктов республики. Активно применялось запрещенное Минскими соглашениями вооружение", - говорится в сообщении.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

ситуация в днр и лнр, в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, украина, донбасс