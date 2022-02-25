15:15 25.02.2022 (обновлено: 15:23 25.02.2022)
ВСУ обстреляли Старомихайловку минами запрещенного калибра, заявили в ДНР
Украинские войска обстреляли Старомихайловку минами запрещенного калибра, сообщили в ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР на линии соприкосновения
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Старомихайловка в Донецкой народной республике при использовании мин запрещенного калибра, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12.25 - н.п. Первомайское – н.п. Старомихайловка: выпущено 15 мин калибром 120 мм.... 13:00 - н.п. Новотроицкое – н.п. Докучаевск: выпущено три мины калибром 120 мм", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Станислав Ванд