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ВСУ обстреляли Старомихайловку минами запрещенного калибра, заявили в ДНР

ВСУ обстреляли Старомихайловку минами запрещенного калибра, заявили в ДНР - РИА Новости, 25.02.2022

ВСУ обстреляли Старомихайловку минами запрещенного калибра, заявили в ДНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Старомихайловка в Донецкой народной республике при использовании мин запрещенного калибра, сообщает... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T15:15

2022-02-25T15:15

2022-02-25T15:23

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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Старомихайловка в Донецкой народной республике при использовании мин запрещенного калибра, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12.25 - н.п. Первомайское – н.п. Старомихайловка: выпущено 15 мин калибром 120 мм.... 13:00 - н.п. Новотроицкое – н.п. Докучаевск: выпущено три мины калибром 120 мм", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика