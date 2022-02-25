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ВСУ в 12:25 обстреляли территорию ДНР
ВСУ в 12:25 обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 25.02.2022
ВСУ в 12:25 обстреляли территорию ДНР
Украинские войска обстреляли территорию Донецкой народной республики при использовании мин запрещенного калибра, сообщает представительство ДНР в СЦКК в... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T14:56
2022-02-25T14:56
2022-02-25T15:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию Донецкой народной республики при использовании мин запрещенного калибра, сообщает представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр
14:56 25.02.2022 (обновлено: 15:38 25.02.2022)
ВСУ в 12:25 обстреляли территорию ДНР
ВСУ в 12:25 обстреляли территорию ДНР
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости.
Украинские войска обстреляли территорию Донецкой народной республики при использовании мин запрещенного калибра, сообщает представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале
.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.