https://ria.ru/20220225/obstrel-1774973510.html

Украинские войска обстреляли поселок Зайцево, заявили в ДНР

Украинские войска обстреляли поселок Зайцево, заявили в ДНР - РИА Новости, 25.02.2022

Украинские войска обстреляли поселок Зайцево, заявили в ДНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Зайцево (южное) в ДНР, применив тяжелое вооружение, сообщило представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T10:35

2022-02-25T10:35

2022-02-25T10:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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россия

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ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Зайцево (южное) в ДНР, применив тяжелое вооружение, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:55 - н.п. Зайцево (северное) - н.п. Зайцево (южное), выпущено 7 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, зайцево, россия, украина, ситуация в днр и лнр