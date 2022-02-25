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Украинские военные обстреляли северную окраину Донецка
Украинские военные обстреляли северную окраину Донецка - РИА Новости, 25.02.2022
Украинские военные обстреляли северную окраину Донецка
Украинские военные ночью обстреляли северную окраину Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T09:54
2022-02-25T09:54
2022-02-25T09:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Украинские военные ночью обстреляли северную окраину Донецка, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, в результате обстрела повреждена стела у въезда в город. До линии фронта здесь чуть меньше километра по прямой.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, донецкая народная республика
Украинские военные обстреляли северную окраину Донецка
Украинские военные ночью обстреляли северную окраину Донецка, повреждена стела на въезде