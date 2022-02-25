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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/obstrel-1774962300.html
Украинские военные обстреляли северную окраину Донецка
Украинские военные обстреляли северную окраину Донецка - РИА Новости, 25.02.2022
Украинские военные обстреляли северную окраину Донецка
Украинские военные ночью обстреляли северную окраину Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T09:54
2022-02-25T09:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Украинские военные ночью обстреляли северную окраину Донецка, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, в результате обстрела повреждена стела у въезда в город. До линии фронта здесь чуть меньше километра по прямой.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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украина
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, донецкая народная республика
09:54 25.02.2022
 
Украинские военные обстреляли северную окраину Донецка

Украинские военные ночью обстреляли северную окраину Донецка, повреждена стела на въезде

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно в жилом доме в Донецке
Разбитое окно в жилом доме в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Разбитое окно в жилом доме в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Украинские военные ночью обстреляли северную окраину Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
По его словам, в результате обстрела повреждена стела у въезда в город. До линии фронта здесь чуть меньше километра по прямой.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассДонецкая Народная Республика
 
 
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