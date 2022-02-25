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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/obse-1775099410.html
Миссия ОБСЕ запросила гарантии безопасности для перевода патрульной базы
Миссия ОБСЕ запросила гарантии безопасности для перевода патрульной базы - РИА Новости, 25.02.2022
Миссия ОБСЕ запросила гарантии безопасности для перевода патрульной базы
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ запросила гарантии безопасности для эвакуации с передовой базы, находящейся на подконтрольной Киеву части Станицы... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:35
2022-02-25T17:06
обсе
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луганск
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смм обсе
вооруженные силы украины
украина
россия
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ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ запросила гарантии безопасности для эвакуации с передовой базы, находящейся на подконтрольной Киеву части Станицы Луганской в Луганск, заявил в пятницу заместитель руководителя представительства Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК)."Мы получили информацию от СММ ОБСЕ о запросе безопасности для эвакуации миссии из передовой базы в Станице Луганской на подконтрольной украинской стороне территории в Луганск. С нашей стороны были предоставлены все гарантии безопасности и мы готовы были обеспечить миссии безопасный переход, но в последний момент украинская сторона через СММ ОБСЕ сообщила о том, что они не могут гарантировать безопасность со своей стороны. Данный факт мы расцениваем как попытку ВСУ использовать миротворческую миссию как живой щит для прикрытия своих действий", - заявил Иванов журналистам.
https://ria.ru/20220225/bezopasnost-1775103984.html
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обсе, в мире, луганск, станица луганская, смм обсе, вооруженные силы украины, украина, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр
16:35 25.02.2022 (обновлено: 17:06 25.02.2022)
 
Миссия ОБСЕ запросила гарантии безопасности для перевода патрульной базы

Миссия ОБСЕ запросила гарантии безопасности для перевода патрульной базы в Луганск

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкФлаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики
Флаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Флаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики
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ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ запросила гарантии безопасности для эвакуации с передовой базы, находящейся на подконтрольной Киеву части Станицы Луганской в Луганск, заявил в пятницу заместитель руководителя представительства Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).
"Мы получили информацию от СММ ОБСЕ о запросе безопасности для эвакуации миссии из передовой базы в Станице Луганской на подконтрольной украинской стороне территории в Луганск. С нашей стороны были предоставлены все гарантии безопасности и мы готовы были обеспечить миссии безопасный переход, но в последний момент украинская сторона через СММ ОБСЕ сообщила о том, что они не могут гарантировать безопасность со своей стороны. Данный факт мы расцениваем как попытку ВСУ использовать миротворческую миссию как живой щит для прикрытия своих действий", - заявил Иванов журналистам.
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 16:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российские военные обеспечат безопасность сотрудников ООН и ОБСЕ на Украине
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОБСЕВ миреЛуганскСтаница ЛуганскаяСММ ОБСЕВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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