https://ria.ru/20220225/obse-1775099410.html

Миссия ОБСЕ запросила гарантии безопасности для перевода патрульной базы

Миссия ОБСЕ запросила гарантии безопасности для перевода патрульной базы - РИА Новости, 25.02.2022

Миссия ОБСЕ запросила гарантии безопасности для перевода патрульной базы

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ запросила гарантии безопасности для эвакуации с передовой базы, находящейся на подконтрольной Киеву части Станицы... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:35

2022-02-25T16:35

2022-02-25T17:06

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ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ запросила гарантии безопасности для эвакуации с передовой базы, находящейся на подконтрольной Киеву части Станицы Луганской в Луганск, заявил в пятницу заместитель руководителя представительства Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК)."Мы получили информацию от СММ ОБСЕ о запросе безопасности для эвакуации миссии из передовой базы в Станице Луганской на подконтрольной украинской стороне территории в Луганск. С нашей стороны были предоставлены все гарантии безопасности и мы готовы были обеспечить миссии безопасный переход, но в последний момент украинская сторона через СММ ОБСЕ сообщила о том, что они не могут гарантировать безопасность со своей стороны. Данный факт мы расцениваем как попытку ВСУ использовать миротворческую миссию как живой щит для прикрытия своих действий", - заявил Иванов журналистам.

https://ria.ru/20220225/bezopasnost-1775103984.html

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Владимир Лаврентьев

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