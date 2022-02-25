16:35 25.02.2022 (обновлено: 17:06 25.02.2022)
Миссия ОБСЕ запросила гарантии безопасности для перевода патрульной базы
Миссия ОБСЕ запросила гарантии безопасности для перевода патрульной базы в Луганск
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкФлаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики
Флаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики
ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ запросила гарантии безопасности для эвакуации с передовой базы, находящейся на подконтрольной Киеву части Станицы Луганской в Луганск, заявил в пятницу заместитель руководителя представительства Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).
"Мы получили информацию от СММ ОБСЕ о запросе безопасности для эвакуации миссии из передовой базы в Станице Луганской на подконтрольной украинской стороне территории в Луганск. С нашей стороны были предоставлены все гарантии безопасности и мы готовы были обеспечить миссии безопасный переход, но в последний момент украинская сторона через СММ ОБСЕ сообщила о том, что они не могут гарантировать безопасность со своей стороны. Данный факт мы расцениваем как попытку ВСУ использовать миротворческую миссию как живой щит для прикрытия своих действий", - заявил Иванов журналистам.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев