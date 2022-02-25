https://ria.ru/20220225/obrushenie-1775015769.html
После обрушения в шахте "Обуховская" возбудили дело
После обрушения в шахте "Обуховская" возбудили дело - РИА Новости, 25.02.2022
После обрушения в шахте "Обуховская" возбудили дело
Ростехнадзор после обрушения в ростовской шахте "Обуховская" возбудил административное дело о нарушении требований промышленной безопасности , сообщили РИА... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:45
2022-02-25T12:45
2022-02-25T12:45
происшествия
россия
ростовская область
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Ростехнадзор после обрушения в ростовской шахте "Обуховская" возбудил административное дело о нарушении требований промышленной безопасности , сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Горная порода обрушилась в пятницу в шахте "Обуховская" в Ростовской области. Под завалами могут находиться трое рабочих. Туда направлены более 30 спасателей."Северо-Кавказским управлением Ростехнадзора возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 9.1 КоАП РФ (грубое нарушение требований промышленной безопасности - ред.) Эксплуатация вентиляционного штрека 401 шахты "Обуховская" будет приостановлена", - сообщили в Ростехнадзоре.В данный момент инспекторы Ростехнадзора находятся на объекте и ждут разрешения спасателей для спуска в шахту, добавили в ведомстве.Согласно КОАП, такое нарушение грозит административным штрафом для должностных лиц в размере от 40 до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
https://ria.ru/20220225/shakhta-1774961988.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ростовская область, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
После обрушения в шахте "Обуховская" возбудили дело
Ростехнадзор возбудил административное дело после обрушения в шахте "Обуховская"