https://ria.ru/20220225/obrushenie-1775015769.html

После обрушения в шахте "Обуховская" возбудили дело

После обрушения в шахте "Обуховская" возбудили дело - РИА Новости, 25.02.2022

После обрушения в шахте "Обуховская" возбудили дело

Ростехнадзор после обрушения в ростовской шахте "Обуховская" возбудил административное дело о нарушении требований промышленной безопасности , сообщили РИА... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T12:45

2022-02-25T12:45

2022-02-25T12:45

происшествия

россия

ростовская область

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Ростехнадзор после обрушения в ростовской шахте "Обуховская" возбудил административное дело о нарушении требований промышленной безопасности , сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Горная порода обрушилась в пятницу в шахте "Обуховская" в Ростовской области. Под завалами могут находиться трое рабочих. Туда направлены более 30 спасателей."Северо-Кавказским управлением Ростехнадзора возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 9.1 КоАП РФ (грубое нарушение требований промышленной безопасности - ред.) Эксплуатация вентиляционного штрека 401 шахты "Обуховская" будет приостановлена", - сообщили в Ростехнадзоре.В данный момент инспекторы Ростехнадзора находятся на объекте и ждут разрешения спасателей для спуска в шахту, добавили в ведомстве.Согласно КОАП, такое нарушение грозит административным штрафом для должностных лиц в размере от 40 до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

https://ria.ru/20220225/shakhta-1774961988.html

https://ria.ru/20220225/shakhta-1774958326.html

россия

ростовская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, ростовская область, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)