МИД: Россия должна понимать, о чем просит в своих обращениях Зеленский
МИД о переговорах: Россия должна понимать, о чем просит в своих обращениях Зеленский
Московский Кремль и здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия должна понимать, о чем просит в своих обращениях Владимир Зеленский, команда украинского руководителя не должна давать иных сигналов, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы должны понимать, о чем просит в своих обращениях президент Зеленский, и его команда не должна давать иные сигналы после таких его обращений. Вообще это характерно, мне кажется, для любой ситуации, но тем более этого нужно придерживаться сейчас - в ситуации той, которую мы сейчас наблюдаем", - сообщила Захарова на брифинге в пятницу.
Представитель МИД отметила, что, согласно заявлению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Киев планирует обратиться в Гаагу из-за спецоперации России. "Нужно, чтобы тот, кто еще в состоянии принимать какие-то решения, делал это ответственно. И, наверное, чтобы все те, кто считает себя сейчас частью исполнительной власти Украины, все-таки вырабатывали какие-то консолидированные подходы", - сказала Захарова.
Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам президент РФ Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Кроме того, Путин призвал украинских военных не выполнять преступные приказы украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Игорь Тоноян