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МИД: Россия должна понимать, о чем просит в своих обращениях Зеленский
МИД: Россия должна понимать, о чем просит в своих обращениях Зеленский - РИА Новости, 25.02.2022
МИД: Россия должна понимать, о чем просит в своих обращениях Зеленский
Россия должна понимать, о чем просит в своих обращениях Владимир Зеленский, команда украинского руководителя не должна давать иных сигналов, заявила журналистам РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T18:02
2022-02-25T18:02
политика
владимир путин
россия
украина
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия должна понимать, о чем просит в своих обращениях Владимир Зеленский, команда украинского руководителя не должна давать иных сигналов, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Представитель МИД отметила, что, согласно заявлению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Киев планирует обратиться в Гаагу из-за спецоперации России. "Нужно, чтобы тот, кто еще в состоянии принимать какие-то решения, делал это ответственно. И, наверное, чтобы все те, кто считает себя сейчас частью исполнительной власти Украины, все-таки вырабатывали какие-то консолидированные подходы", - сказала Захарова.Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам президент РФ Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Кроме того, Путин призвал украинских военных не выполнять преступные приказы украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Игорь Тоноян
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политика, владимир путин, россия, украина
18:02 25.02.2022
 
МИД: Россия должна понимать, о чем просит в своих обращениях Зеленский

МИД о переговорах: Россия должна понимать, о чем просит в своих обращениях Зеленский

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль и здание МИД России
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Московский Кремль и здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия должна понимать, о чем просит в своих обращениях Владимир Зеленский, команда украинского руководителя не должна давать иных сигналов, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы должны понимать, о чем просит в своих обращениях президент Зеленский, и его команда не должна давать иные сигналы после таких его обращений. Вообще это характерно, мне кажется, для любой ситуации, но тем более этого нужно придерживаться сейчас - в ситуации той, которую мы сейчас наблюдаем", - сообщила Захарова на брифинге в пятницу.
Представитель МИД отметила, что, согласно заявлению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Киев планирует обратиться в Гаагу из-за спецоперации России. "Нужно, чтобы тот, кто еще в состоянии принимать какие-то решения, делал это ответственно. И, наверное, чтобы все те, кто считает себя сейчас частью исполнительной власти Украины, все-таки вырабатывали какие-то консолидированные подходы", - сказала Захарова.
Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам президент РФ Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Кроме того, Путин призвал украинских военных не выполнять преступные приказы украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 16:58
Россия сожалеет, что Киев разорвал отношения с Москвой, заявили в МИД
Опубликовано: Игорь Тоноян
 
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