https://ria.ru/20220225/novikombank-1774946943.html
Новикомбанк не исключил введения ограничений на работу карт за границей
Новикомбанк не исключил введения ограничений на работу карт за границей - РИА Новости, 25.02.2022
Новикомбанк не исключил введения ограничений на работу карт за границей
Новикомбанк, опорный банк российской промышленности и госкорпорации "Ростех", считает, что санкции на его деятельности не отразятся, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T08:18
2022-02-25T08:18
2022-02-25T09:26
санкции в отношении россии
экономика
россия
новикомбанк
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк российской промышленности и госкорпорации "Ростех", считает, что санкции на его деятельности не отразятся, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.Банк сообщает, что обслуживание его клиентов происходит без существенных изменений. Все операции по счетам физических и юридических лиц производятся в полном объёме во всех офисах банка. Дистанционные сервисы функционируют без сбоев."Все средства клиентов, номинированные в различных валютах, размещенные в депозиты, остатки на текущих и карточных счетах доступны в полном объеме. Операции с пластиковыми картами всех платежных систем на всей территории страны будут доступны", - сказано в сообщении.Кредитная организация указала, что практически каждый клиент банка является держателем карты национальной платёжной системы "Мир". Снять наличные по картам банка можно в любом банкомате на территории страны без ограничений.При этом банк не исключил, что на использование его пластиковых карт за границей будут введены ограничения и рекомендовал клиентам, пребывающим за рубежом, снять наличные средства.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в отношении Украины. США и ряд иностранных государств ввели новые санкции, в том числе в отношении Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка и банка "Россия".
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774917255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, экономика, россия, новикомбанк
08:18 25.02.2022 (обновлено: 09:26 25.02.2022)
Новикомбанк не исключил введения ограничений на работу карт за границей
Новикомбанк не исключил ограничений на работу пластиковых карт за границей
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Новикомбанк
, опорный банк российской промышленности и госкорпорации "Ростех", считает, что санкции на его деятельности не отразятся, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Банк сообщает, что обслуживание его клиентов происходит без существенных изменений. Все операции по счетам физических и юридических лиц производятся в полном объёме во всех офисах банка. Дистанционные сервисы функционируют без сбоев.
"Все средства клиентов, номинированные в различных валютах, размещенные в депозиты, остатки на текущих и карточных счетах доступны в полном объеме. Операции с пластиковыми картами всех платежных систем на всей территории страны будут доступны", - сказано в сообщении.
Кредитная организация указала, что практически каждый клиент банка является держателем карты национальной платёжной системы "Мир". Снять наличные по картам банка можно в любом банкомате на территории страны без ограничений.
При этом банк не исключил, что на использование его пластиковых карт за границей будут введены ограничения и рекомендовал клиентам, пребывающим за рубежом, снять наличные средства.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в отношении Украины. США и ряд иностранных государств ввели новые санкции, в том числе в отношении Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка и банка "Россия".
Опубликовано: Влада Копылова