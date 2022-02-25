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Новикомбанк назвал санкции политически ангажированными
Новикомбанк назвал санкции политически ангажированными - РИА Новости, 25.02.2022
Новикомбанк назвал санкции политически ангажированными
Новикомбанк, опорный банк российской промышленности и госкорпорации "Ростех", назвал санкции политически ангажированными, ограничения не стали для него... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T08:11
2022-02-25T08:31
экономика
новикомбанк
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк российской промышленности и госкорпорации "Ростех", назвал санкции политически ангажированными, ограничения не стали для него неожиданностью, он к ним готовился и на его деятельности они не отразятся, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации."Введение санкций не отразится на деятельности банка. Мы гарантируем защиту средств наших клиентов и их интересов. Политически ангажированные санкции не стали для нас неожиданностью, … мы заблаговременно подготовили меры по преодолению последствий санкционного давления", - говорится в сообщении.Банк сообщает, что обслуживание его клиентов происходит без существенных изменений. Все операции по счетам физических и юридических лиц производятся в полном объёме во всех офисах банка. Дистанционные сервисы функционируют без сбоев.
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Дарья Буймова
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96
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экономика, новикомбанк
08:11 25.02.2022 (обновлено: 08:31 25.02.2022)
 
Новикомбанк назвал санкции политически ангажированными

Новикомбанк заявил, что готовился к санкциям, ограничения не стали неожиданностью

© Фото : пресс-служба НовикомбанкаСтенд Новикомбанка
Стенд Новикомбанка - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© Фото : пресс-служба Новикомбанка
Стенд Новикомбанка. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк российской промышленности и госкорпорации "Ростех", назвал санкции политически ангажированными, ограничения не стали для него неожиданностью, он к ним готовился и на его деятельности они не отразятся, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"Введение санкций не отразится на деятельности банка. Мы гарантируем защиту средств наших клиентов и их интересов. Политически ангажированные санкции не стали для нас неожиданностью, … мы заблаговременно подготовили меры по преодолению последствий санкционного давления", - говорится в сообщении.
Банк сообщает, что обслуживание его клиентов происходит без существенных изменений. Все операции по счетам физических и юридических лиц производятся в полном объёме во всех офисах банка. Дистанционные сервисы функционируют без сбоев.
Новикомбанк в топе банков Европы по рентабельности акционерного капитала - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 12:52
Новикомбанк в топе банков Европы по рентабельности акционерного капитала
Опубликовано: Дарья Буймова
 
ЭкономикаНовикомбанк
 
 
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