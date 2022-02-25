https://ria.ru/20220225/novikombank-1774946548.html

Новикомбанк назвал санкции политически ангажированными

Новикомбанк назвал санкции политически ангажированными - РИА Новости, 25.02.2022

Новикомбанк назвал санкции политически ангажированными

Новикомбанк, опорный банк российской промышленности и госкорпорации "Ростех", назвал санкции политически ангажированными, ограничения не стали для него... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T08:11

2022-02-25T08:11

2022-02-25T08:31

экономика

новикомбанк

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк российской промышленности и госкорпорации "Ростех", назвал санкции политически ангажированными, ограничения не стали для него неожиданностью, он к ним готовился и на его деятельности они не отразятся, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации."Введение санкций не отразится на деятельности банка. Мы гарантируем защиту средств наших клиентов и их интересов. Политически ангажированные санкции не стали для нас неожиданностью, … мы заблаговременно подготовили меры по преодолению последствий санкционного давления", - говорится в сообщении.Банк сообщает, что обслуживание его клиентов происходит без существенных изменений. Все операции по счетам физических и юридических лиц производятся в полном объёме во всех офисах банка. Дистанционные сервисы функционируют без сбоев.

https://ria.ru/20220222/bank-1774308660.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, новикомбанк