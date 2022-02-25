https://ria.ru/20220225/natsbezopasnost-1775187177.html

Госдеп: нацбезопасность требует, чтобы США продолжали контакты с Россией

Госдеп: нацбезопасность требует, чтобы США продолжали контакты с Россией - РИА Новости, 25.02.2022

Госдеп: нацбезопасность требует, чтобы США продолжали контакты с Россией

США считают, что интересы их национальной безопасности требуют от Вашингтона продолжать контакты с Россией, несмотря на очевидные разногласия по украинской... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T23:32

2022-02-25T23:32

2022-02-25T23:32

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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. США считают, что интересы их национальной безопасности требуют от Вашингтона продолжать контакты с Россией, несмотря на очевидные разногласия по украинской проблематике, заявил в пятницу официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."У нас есть приоритеты и императивы в сфере национальной безопасности. И существуют сферы, в которых реализация наших приоритетов и императивов в сфере нацбезопасности требует от нас взаимодействия и сосуществования с Россией на каком-то уровне. Это сферы чрезвычайной важности", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.Комментируя вопрос о контактах с Россией, Прайс также затронул и двухсторонний диалог по стратегической стабильности. По словам американского дипломата, в данный момент Вашингтон не планирует проводить с Москвой новый раунд такого диалога.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/ssha-1775186458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

москва, россия, вашингтон (город), сша, в мире, украина