https://ria.ru/20220225/natsbezopasnost-1775187177.html
Госдеп: нацбезопасность требует, чтобы США продолжали контакты с Россией
Госдеп: нацбезопасность требует, чтобы США продолжали контакты с Россией - РИА Новости, 25.02.2022
Госдеп: нацбезопасность требует, чтобы США продолжали контакты с Россией
США считают, что интересы их национальной безопасности требуют от Вашингтона продолжать контакты с Россией, несмотря на очевидные разногласия по украинской... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T23:32
2022-02-25T23:32
2022-02-25T23:32
обострение ситуации в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. США считают, что интересы их национальной безопасности требуют от Вашингтона продолжать контакты с Россией, несмотря на очевидные разногласия по украинской проблематике, заявил в пятницу официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."У нас есть приоритеты и императивы в сфере национальной безопасности. И существуют сферы, в которых реализация наших приоритетов и императивов в сфере нацбезопасности требует от нас взаимодействия и сосуществования с Россией на каком-то уровне. Это сферы чрезвычайной важности", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.Комментируя вопрос о контактах с Россией, Прайс также затронул и двухсторонний диалог по стратегической стабильности. По словам американского дипломата, в данный момент Вашингтон не планирует проводить с Москвой новый раунд такого диалога.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, вашингтон (город), сша, в мире, украина
Госдеп: нацбезопасность требует, чтобы США продолжали контакты с Россией
Госдеп: нацбезопасность страны требует, чтобы США продолжали контакты с Россией