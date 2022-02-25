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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/natsbezopasnost-1775187177.html
Госдеп: нацбезопасность требует, чтобы США продолжали контакты с Россией
Госдеп: нацбезопасность требует, чтобы США продолжали контакты с Россией - РИА Новости, 25.02.2022
Госдеп: нацбезопасность требует, чтобы США продолжали контакты с Россией
США считают, что интересы их национальной безопасности требуют от Вашингтона продолжать контакты с Россией, несмотря на очевидные разногласия по украинской... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T23:32
2022-02-25T23:32
обострение ситуации в днр и лнр
москва
россия
вашингтон (город)
сша
в мире
украина
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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. США считают, что интересы их национальной безопасности требуют от Вашингтона продолжать контакты с Россией, несмотря на очевидные разногласия по украинской проблематике, заявил в пятницу официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."У нас есть приоритеты и императивы в сфере национальной безопасности. И существуют сферы, в которых реализация наших приоритетов и императивов в сфере нацбезопасности требует от нас взаимодействия и сосуществования с Россией на каком-то уровне. Это сферы чрезвычайной важности", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.Комментируя вопрос о контактах с Россией, Прайс также затронул и двухсторонний диалог по стратегической стабильности. По словам американского дипломата, в данный момент Вашингтон не планирует проводить с Москвой новый раунд такого диалога.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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москва, россия, вашингтон (город), сша, в мире, украина
23:32 25.02.2022
 
Госдеп: нацбезопасность требует, чтобы США продолжали контакты с Россией

Госдеп: нацбезопасность страны требует, чтобы США продолжали контакты с Россией

© AP Photo / Mandel NganПредставитель Госдепартамента США Нед Прайс
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© AP Photo / Mandel Ngan
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. США считают, что интересы их национальной безопасности требуют от Вашингтона продолжать контакты с Россией, несмотря на очевидные разногласия по украинской проблематике, заявил в пятницу официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"У нас есть приоритеты и императивы в сфере национальной безопасности. И существуют сферы, в которых реализация наших приоритетов и императивов в сфере нацбезопасности требует от нас взаимодействия и сосуществования с Россией на каком-то уровне. Это сферы чрезвычайной важности", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.
Комментируя вопрос о контактах с Россией, Прайс также затронул и двухсторонний диалог по стратегической стабильности. По словам американского дипломата, в данный момент Вашингтон не планирует проводить с Москвой новый раунд такого диалога.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 23:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Отношения России и США фундаментально изменились, заявили в Госдепе
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМоскваРоссияВашингтон (город)СШАВ миреУкраина
 
 
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