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Терпение русских не безгранично, заявил Нарышкин
Терпение русских не безгранично, заявил Нарышкин - РИА Новости, 25.02.2022
Терпение русских не безгранично, заявил Нарышкин
Терпение русских, над которым любят иронизировать на Западе, не безгранично, заявил в пятницу директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T14:16
2022-02-25T14:16
в мире
владимир путин
сша
россия
киев
чернобыльская аэс
обсе
нато
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Терпение русских, над которым любят иронизировать на Западе, не безгранично, заявил в пятницу директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Так он прокомментировал военную спецоперацию России в отношении Украины."На Западе любят иронизировать над терпением русских, и это правда, но и оно не безгранично. В ходе последней бесплодной серии переговоров с западными лидерами российское руководство убедилось, что заложенный в документах ОБСЕ принцип равной гарантии безопасности для всех членов этой организации - пустой звук для США и других членов НАТО", - сказал Нарышкин.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775050089.html
https://ria.ru/20220225/bezopasnost-1775045888.html
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Варвара Скокшина
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в мире, владимир путин, сша, россия, киев, чернобыльская аэс, обсе, нато
14:16 25.02.2022
 
Терпение русских не безгранично, заявил Нарышкин

Глава СВР Нарышкин: терпение русских, над которым иронизируют на Западе, не безгранично

© РИА Новости / Владимир Трефилов Сергей Нарышкин
 Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Терпение русских, над которым любят иронизировать на Западе, не безгранично, заявил в пятницу директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Так он прокомментировал военную спецоперацию России в отношении Украины.
"На Западе любят иронизировать над терпением русских, и это правда, но и оно не безгранично. В ходе последней бесплодной серии переговоров с западными лидерами российское руководство убедилось, что заложенный в документах ОБСЕ принцип равной гарантии безопасности для всех членов этой организации - пустой звук для США и других членов НАТО", - сказал Нарышкин.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
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Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.
Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 14:07
США и НАТО считают гарантии безопасности пустым звуком, заявил Нарышкин
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
В миреВладимир ПутинСШАРоссияКиевЧернобыльская АЭСОБСЕНАТО
 
 
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