Терпение русских не безгранично, заявил Нарышкин
Глава СВР Нарышкин: терпение русских, над которым иронизируют на Западе, не безгранично
Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Терпение русских, над которым любят иронизировать на Западе, не безгранично, заявил в пятницу директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"На Западе любят иронизировать над терпением русских, и это правда, но и оно не безгранично. В ходе последней бесплодной серии переговоров с западными лидерами российское руководство убедилось, что заложенный в документах ОБСЕ принцип равной гарантии безопасности для всех членов этой организации - пустой звук для США и других членов НАТО", - сказал Нарышкин.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.
Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.
Опубликовано: Варвара Скокшина