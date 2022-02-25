https://ria.ru/20220225/naryshkin-1775050735.html

Терпение русских не безгранично, заявил Нарышкин

Терпение русских не безгранично, заявил Нарышкин - РИА Новости, 25.02.2022

Терпение русских не безгранично, заявил Нарышкин

Терпение русских, над которым любят иронизировать на Западе, не безгранично, заявил в пятницу директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T14:16

2022-02-25T14:16

2022-02-25T14:16

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Терпение русских, над которым любят иронизировать на Западе, не безгранично, заявил в пятницу директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Так он прокомментировал военную спецоперацию России в отношении Украины."На Западе любят иронизировать над терпением русских, и это правда, но и оно не безгранично. В ходе последней бесплодной серии переговоров с западными лидерами российское руководство убедилось, что заложенный в документах ОБСЕ принцип равной гарантии безопасности для всех членов этой организации - пустой звук для США и других членов НАТО", - сказал Нарышкин.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.

https://ria.ru/20220225/ukraina-1775050089.html

https://ria.ru/20220225/bezopasnost-1775045888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, сша, россия, киев, чернобыльская аэс, обсе, нато