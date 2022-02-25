https://ria.ru/20220225/naryshkin-1775040603.html

Нарышкин: Россия вынуждена защищать себя и союзников самостоятельно

Нарышкин: Россия вынуждена защищать себя и союзников самостоятельно - РИА Новости, 25.02.2022

Нарышкин: Россия вынуждена защищать себя и союзников самостоятельно

Россия не может допустить превращение Украины в "занесенный над ней кинжал в руках Вашингтона", вынуждена защищать себя и союзников самостоятельно, заявил в... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:53

2022-02-25T13:53

2022-02-25T14:08

сергей нарышкин

обострение ситуации в днр и лнр

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

украина

россия

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия не может допустить превращение Украины в "занесенный над ней кинжал в руках Вашингтона", вынуждена защищать себя и союзников самостоятельно, заявил в пятницу директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."Мы вынуждены защищать себя и наших союзников самостоятельно. Мы не можем допустить превращения Украины в занесенный над нами кинжал в руках Вашингтона", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По словам Нарышкина, единственный путь к этому - демилитаризация, денацификация и нейтральный статус Украины.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украина, россия