https://ria.ru/20220225/naryshkin-1775040603.html
Нарышкин: Россия вынуждена защищать себя и союзников самостоятельно
Нарышкин: Россия вынуждена защищать себя и союзников самостоятельно - РИА Новости, 25.02.2022
Нарышкин: Россия вынуждена защищать себя и союзников самостоятельно
Россия не может допустить превращение Украины в "занесенный над ней кинжал в руках Вашингтона", вынуждена защищать себя и союзников самостоятельно, заявил в... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:53
2022-02-25T13:53
2022-02-25T14:08
сергей нарышкин
обострение ситуации в днр и лнр
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
украина
россия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия не может допустить превращение Украины в "занесенный над ней кинжал в руках Вашингтона", вынуждена защищать себя и союзников самостоятельно, заявил в пятницу директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."Мы вынуждены защищать себя и наших союзников самостоятельно. Мы не можем допустить превращения Украины в занесенный над нами кинжал в руках Вашингтона", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По словам Нарышкина, единственный путь к этому - демилитаризация, денацификация и нейтральный статус Украины.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украина, россия
13:53 25.02.2022 (обновлено: 14:08 25.02.2022)
Нарышкин: Россия вынуждена защищать себя и союзников самостоятельно
Глава СВР Нарышкин: Россия вынуждена защищать себя и союзников самостоятельно
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия не может допустить превращение Украины в "занесенный над ней кинжал в руках Вашингтона", вынуждена защищать себя и союзников самостоятельно, заявил в пятницу директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Мы вынуждены защищать себя и наших союзников самостоятельно. Мы не можем допустить превращения Украины
в занесенный над нами кинжал в руках Вашингтона", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24
".
По словам Нарышкина, единственный путь к этому - демилитаризация, денацификация и нейтральный статус Украины.
Россия
начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин
заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС
взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.
Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева
, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.
Опубликовано: Влада Копылова