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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/naryshkin-1775040603.html
Нарышкин: Россия вынуждена защищать себя и союзников самостоятельно
Нарышкин: Россия вынуждена защищать себя и союзников самостоятельно - РИА Новости, 25.02.2022
Нарышкин: Россия вынуждена защищать себя и союзников самостоятельно
Россия не может допустить превращение Украины в "занесенный над ней кинжал в руках Вашингтона", вынуждена защищать себя и союзников самостоятельно, заявил в... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:53
2022-02-25T14:08
сергей нарышкин
обострение ситуации в днр и лнр
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
украина
россия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия не может допустить превращение Украины в "занесенный над ней кинжал в руках Вашингтона", вынуждена защищать себя и союзников самостоятельно, заявил в пятницу директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."Мы вынуждены защищать себя и наших союзников самостоятельно. Мы не можем допустить превращения Украины в занесенный над нами кинжал в руках Вашингтона", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По словам Нарышкина, единственный путь к этому - демилитаризация, денацификация и нейтральный статус Украины.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Влада Копылова
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сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украина, россия
13:53 25.02.2022 (обновлено: 14:08 25.02.2022)
 
Нарышкин: Россия вынуждена защищать себя и союзников самостоятельно

Глава СВР Нарышкин: Россия вынуждена защищать себя и союзников самостоятельно

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия не может допустить превращение Украины в "занесенный над ней кинжал в руках Вашингтона", вынуждена защищать себя и союзников самостоятельно, заявил в пятницу директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Мы вынуждены защищать себя и наших союзников самостоятельно. Мы не можем допустить превращения Украины в занесенный над нами кинжал в руках Вашингтона", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Нарышкина, единственный путь к этому - демилитаризация, денацификация и нейтральный статус Украины.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.
Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 13:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)УкраинаРоссия
 
 
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