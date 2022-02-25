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Снятие наличных с карт в России осуществляется в прежнем режиме
Снятие наличных с карт в России осуществляется в прежнем режиме - РИА Новости, 25.02.2022
Снятие наличных с карт в России осуществляется в прежнем режиме
Рисков финансовой устойчивости в России нет: операции по снятию наличных в рублях и валюте и платежи по банковским картам осуществляются в прежнем режиме,... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T18:03
2022-02-25T18:39
антон силуанов
россия
общество
санкции в отношении россии
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Рисков финансовой устойчивости в России нет: операции по снятию наличных в рублях и валюте и платежи по банковским картам осуществляются в прежнем режиме, заявил министр финансов России Антон Силуанов."Рисков финансовой устойчивости нет. Банки обеспечиваются ликвидностью, наличными средствами как в рублях, так и в валюте. Снятие наличных и проведение переводов в рублях и валюте осуществляет в прежнем режиме. Обеспечена бесперебойная работа пластиковых карт внутри России", - сказал Силуанов на совещании в правительстве о текущей экономической ситуации.Он не исключил, что у россиян могут возникать отельные проблемы при приеме карт некоторых банков за границей. "Этот момент следует учитывать при решении о поездках за рубеж", - предупредил глава Минфина.При этом он подчеркнул, что во всех российских банках, включая те, в отношении которых были введены новые санкции, все средства в иностранной валюте сохранены и могут быть выданы клиентам в валюте счета."Крупнейшими компаниями и финансовыми организациями совместно с правительством и Банком России были сформированы планы по защите от возможных санкций и иных угроз. Сейчас они реализуются. Главная задача – обеспечить устойчивую работу компаний и банков, сохранить рабочие места", – подчеркнул министр.Он заверил, что правительство РФ совместно с ЦБ продолжают внимательно отслеживать ситуацию на финансовых рынках и при необходимости будут принимать меры для поддержания финансовой стабильности, включая укрепление капитальной базы системообразующих банков.
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антон силуанов, россия, общество, санкции в отношении россии, центральный банк рф (цб рф)
18:03 25.02.2022 (обновлено: 18:39 25.02.2022)
 
Снятие наличных с карт в России осуществляется в прежнем режиме

Министр финансов Силуанов: снятие наличных с карт в России осуществляется в прежнем режиме

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Рисков финансовой устойчивости в России нет: операции по снятию наличных в рублях и валюте и платежи по банковским картам осуществляются в прежнем режиме, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
"Рисков финансовой устойчивости нет. Банки обеспечиваются ликвидностью, наличными средствами как в рублях, так и в валюте. Снятие наличных и проведение переводов в рублях и валюте осуществляет в прежнем режиме. Обеспечена бесперебойная работа пластиковых карт внутри России", - сказал Силуанов на совещании в правительстве о текущей экономической ситуации.
Он не исключил, что у россиян могут возникать отельные проблемы при приеме карт некоторых банков за границей. "Этот момент следует учитывать при решении о поездках за рубеж", - предупредил глава Минфина.
При этом он подчеркнул, что во всех российских банках, включая те, в отношении которых были введены новые санкции, все средства в иностранной валюте сохранены и могут быть выданы клиентам в валюте счета.
"Крупнейшими компаниями и финансовыми организациями совместно с правительством и Банком России были сформированы планы по защите от возможных санкций и иных угроз. Сейчас они реализуются. Главная задача – обеспечить устойчивую работу компаний и банков, сохранить рабочие места", – подчеркнул министр.
Он заверил, что правительство РФ совместно с ЦБ продолжают внимательно отслеживать ситуацию на финансовых рынках и при необходимости будут принимать меры для поддержания финансовой стабильности, включая укрепление капитальной базы системообразующих банков.
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Опубликовано: Петр Попадюк
 
Антон СилуановРоссияОбществоСанкции в отношении РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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