https://ria.ru/20220225/nalichnye-1775127465.html

Снятие наличных с карт в России осуществляется в прежнем режиме

Снятие наличных с карт в России осуществляется в прежнем режиме - РИА Новости, 25.02.2022

Снятие наличных с карт в России осуществляется в прежнем режиме

Рисков финансовой устойчивости в России нет: операции по снятию наличных в рублях и валюте и платежи по банковским картам осуществляются в прежнем режиме,... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T18:03

2022-02-25T18:03

2022-02-25T18:39

антон силуанов

россия

общество

санкции в отношении россии

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Рисков финансовой устойчивости в России нет: операции по снятию наличных в рублях и валюте и платежи по банковским картам осуществляются в прежнем режиме, заявил министр финансов России Антон Силуанов."Рисков финансовой устойчивости нет. Банки обеспечиваются ликвидностью, наличными средствами как в рублях, так и в валюте. Снятие наличных и проведение переводов в рублях и валюте осуществляет в прежнем режиме. Обеспечена бесперебойная работа пластиковых карт внутри России", - сказал Силуанов на совещании в правительстве о текущей экономической ситуации.Он не исключил, что у россиян могут возникать отельные проблемы при приеме карт некоторых банков за границей. "Этот момент следует учитывать при решении о поездках за рубеж", - предупредил глава Минфина.При этом он подчеркнул, что во всех российских банках, включая те, в отношении которых были введены новые санкции, все средства в иностранной валюте сохранены и могут быть выданы клиентам в валюте счета."Крупнейшими компаниями и финансовыми организациями совместно с правительством и Банком России были сформированы планы по защите от возможных санкций и иных угроз. Сейчас они реализуются. Главная задача – обеспечить устойчивую работу компаний и банков, сохранить рабочие места", – подчеркнул министр.Он заверил, что правительство РФ совместно с ЦБ продолжают внимательно отслеживать ситуацию на финансовых рынках и при необходимости будут принимать меры для поддержания финансовой стабильности, включая укрепление капитальной базы системообразующих банков.

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775128650.html

россия

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

антон силуанов, россия, общество, санкции в отношении россии, центральный банк рф (цб рф)