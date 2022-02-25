https://ria.ru/20220225/morpekhi-1774984147.html

Украинские морпехи покинули позиции у Заможного, заявил Басурин

Украинские морпехи покинули позиции у Заможного, заявил Басурин - РИА Новости, 25.02.2022

Украинские морпехи покинули позиции у Заможного, заявил Басурин

Украинские морские пехотинцы отошли со своих позиций в районе населённого пункта Заможное в Донбассе, сообщил журналистам официальный представитель Народной... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T11:13

2022-02-25T11:13

2022-02-25T11:16

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эдуард басурин

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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские морские пехотинцы отошли со своих позиций в районе населённого пункта Заможное в Донбассе, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Военнослужащие 1-го батальона 36-й бригады морской пехоты, желая сохранить свои жизни, отошли с занимаемых позиций в районе населённого пункта Заможное, бросив вооружение и боеприпасы", - сказал Басурин.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, донецкая народная республика