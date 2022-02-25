https://ria.ru/20220225/molitva-1775138866.html

Российские пятидесятники призвали молиться за мир на Украине

Российские пятидесятники призвали молиться за мир на Украине - РИА Новости, 25.02.2022

Российские пятидесятники призвали молиться за мир на Украине

Духовный совет Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) призвал паству объединиться в молитве за наступление... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T20:00

2022-02-25T20:00

2022-02-25T20:20

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Духовный совет Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) призвал паству объединиться в молитве за наступление скорейшего мира на Украине."Мы молимся о том, чтобы мир как можно быстрее восстановился, чтобы в ближайшем будущем воцарились порядок и покой, мы молимся за всех мировых лидеров, чтобы Господь даровал им мудрость в сложившейся ситуации, за осуществление Божьей воли для России, Украины, всех стран Европы и мира", - говорится в заявлении духовного совета, имеющемся в распоряжении РИА Новости.В Духовном совете попросили воздерживаться от публикаций в социальных сетях непроверенной и провоцирующей информации, а также призвали всех братьев и сестер Евангельских церквей объединиться в посте и молитве до разрешения конфликта и наступления мира.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://ria.ru/20220225/pomosch-1775077698.html

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Антон Скрипунов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Антон Скрипунов

украина, донбасс, россия