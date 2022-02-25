https://ria.ru/20220225/molitva-1775078085.html

В мечетях ДУМ РФ огласят особый призыв к молитве о мире

В мечетях ДУМ РФ огласят особый призыв к молитве о мире - РИА Новости, 25.02.2022

В мечетях ДУМ РФ огласят особый призыв к молитве о мире

Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Равиль Гайнутдин выступил со специальным заявлением к духовенству и прихожанам общин, которое будет... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T15:37

2022-02-25T15:37

2022-02-25T15:37

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россия

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Равиль Гайнутдин выступил со специальным заявлением к духовенству и прихожанам общин, которое будет оглашено во всех мечетях страны во время пятничной коллективной молитвы."Каждый из нас с болью в душе и сердце воспринимает всё происходящее в эти дни между братскими народами России и Украины. Российские мусульмане всегда выступали за сохранение жизни людей, за процветание наших народов и государств", - говорится в заявлении председателя ДУМ РФ."Дорогие братья и сестры! Сегодня – в священный пятничный день – Аллах слышит наши искренние мольбы. Он Всемогущий, Всемилостивый, Всезнающий. Будем же молиться и просить Его о мире, о сохранении жизней и о восстановлении братских уз между нашими народами!" - говорится в заявлении.Председатель ДУМ РФ призвал всех сохранять единство и спокойствие, сплотиться вокруг молитвы о мире, быть стойкими, сохранять рассудительность, использовать все возможности, чтобы помочь беженцам и всем нуждающимся в эти трудные минуты."В Коране говорится: "О люди! Не совершайте нечестия и насилия на земле, берегите мир и порядок, совершайте благое!" - заключил муфтий Гайнутдин.

https://ria.ru/20220225/pomosch-1775077698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Антон Скрипунов

украина, россия