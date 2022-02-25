https://ria.ru/20220225/molitva-1775078085.html
В мечетях ДУМ РФ огласят особый призыв к молитве о мире
В мечетях ДУМ РФ огласят особый призыв к молитве о мире - РИА Новости, 25.02.2022
В мечетях ДУМ РФ огласят особый призыв к молитве о мире
Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Равиль Гайнутдин выступил со специальным заявлением к духовенству и прихожанам общин, которое будет... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:37
2022-02-25T15:37
2022-02-25T15:37
религия
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1741968373_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_96ff7043c407b1a737a86d1b7c8e11b2.jpg
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Равиль Гайнутдин выступил со специальным заявлением к духовенству и прихожанам общин, которое будет оглашено во всех мечетях страны во время пятничной коллективной молитвы."Каждый из нас с болью в душе и сердце воспринимает всё происходящее в эти дни между братскими народами России и Украины. Российские мусульмане всегда выступали за сохранение жизни людей, за процветание наших народов и государств", - говорится в заявлении председателя ДУМ РФ."Дорогие братья и сестры! Сегодня – в священный пятничный день – Аллах слышит наши искренние мольбы. Он Всемогущий, Всемилостивый, Всезнающий. Будем же молиться и просить Его о мире, о сохранении жизней и о восстановлении братских уз между нашими народами!" - говорится в заявлении.Председатель ДУМ РФ призвал всех сохранять единство и спокойствие, сплотиться вокруг молитвы о мире, быть стойкими, сохранять рассудительность, использовать все возможности, чтобы помочь беженцам и всем нуждающимся в эти трудные минуты."В Коране говорится: "О люди! Не совершайте нечестия и насилия на земле, берегите мир и порядок, совершайте благое!" - заключил муфтий Гайнутдин.
https://ria.ru/20220225/pomosch-1775077698.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1741968373_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_890dcc3cfab63c5b0955dd34be6923ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия
В мечетях ДУМ РФ огласят особый призыв к молитве о мире
Глава ДУМ РФ призвал мусульман молиться о мире
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Равиль Гайнутдин выступил со специальным заявлением к духовенству и прихожанам общин, которое будет оглашено во всех мечетях страны во время пятничной коллективной молитвы.
"Каждый из нас с болью в душе и сердце воспринимает всё происходящее в эти дни между братскими народами России
и Украины
. Российские мусульмане всегда выступали за сохранение жизни людей, за процветание наших народов и государств", - говорится в заявлении председателя ДУМ РФ.
"Дорогие братья и сестры! Сегодня – в священный пятничный день – Аллах слышит наши искренние мольбы. Он Всемогущий, Всемилостивый, Всезнающий. Будем же молиться и просить Его о мире, о сохранении жизней и о восстановлении братских уз между нашими народами!" - говорится в заявлении.
Председатель ДУМ РФ призвал всех сохранять единство и спокойствие, сплотиться вокруг молитвы о мире, быть стойкими, сохранять рассудительность, использовать все возможности, чтобы помочь беженцам и всем нуждающимся в эти трудные минуты.
"В Коране говорится: "О люди! Не совершайте нечестия и насилия на земле, берегите мир и порядок, совершайте благое!" - заключил муфтий Гайнутдин.