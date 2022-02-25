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Религия
https://ria.ru/20220225/molitva-1775078085.html
В мечетях ДУМ РФ огласят особый призыв к молитве о мире
В мечетях ДУМ РФ огласят особый призыв к молитве о мире - РИА Новости, 25.02.2022
В мечетях ДУМ РФ огласят особый призыв к молитве о мире
Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Равиль Гайнутдин выступил со специальным заявлением к духовенству и прихожанам общин, которое будет... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:37
2022-02-25T15:37
религия
украина
россия
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Равиль Гайнутдин выступил со специальным заявлением к духовенству и прихожанам общин, которое будет оглашено во всех мечетях страны во время пятничной коллективной молитвы."Каждый из нас с болью в душе и сердце воспринимает всё происходящее в эти дни между братскими народами России и Украины. Российские мусульмане всегда выступали за сохранение жизни людей, за процветание наших народов и государств", - говорится в заявлении председателя ДУМ РФ."Дорогие братья и сестры! Сегодня – в священный пятничный день – Аллах слышит наши искренние мольбы. Он Всемогущий, Всемилостивый, Всезнающий. Будем же молиться и просить Его о мире, о сохранении жизней и о восстановлении братских уз между нашими народами!" - говорится в заявлении.Председатель ДУМ РФ призвал всех сохранять единство и спокойствие, сплотиться вокруг молитвы о мире, быть стойкими, сохранять рассудительность, использовать все возможности, чтобы помочь беженцам и всем нуждающимся в эти трудные минуты."В Коране говорится: "О люди! Не совершайте нечестия и насилия на земле, берегите мир и порядок, совершайте благое!" - заключил муфтий Гайнутдин.
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Антон Скрипунов
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украина, россия
15:37 25.02.2022
 
В мечетях ДУМ РФ огласят особый призыв к молитве о мире

Глава ДУМ РФ призвал мусульман молиться о мире

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПразднование Курбан-Байрама в Москве
Празднование Курбан-Байрама в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Равиль Гайнутдин выступил со специальным заявлением к духовенству и прихожанам общин, которое будет оглашено во всех мечетях страны во время пятничной коллективной молитвы.
"Каждый из нас с болью в душе и сердце воспринимает всё происходящее в эти дни между братскими народами России и Украины. Российские мусульмане всегда выступали за сохранение жизни людей, за процветание наших народов и государств", - говорится в заявлении председателя ДУМ РФ.
"Дорогие братья и сестры! Сегодня – в священный пятничный день – Аллах слышит наши искренние мольбы. Он Всемогущий, Всемилостивый, Всезнающий. Будем же молиться и просить Его о мире, о сохранении жизней и о восстановлении братских уз между нашими народами!" - говорится в заявлении.
Председатель ДУМ РФ призвал всех сохранять единство и спокойствие, сплотиться вокруг молитвы о мире, быть стойкими, сохранять рассудительность, использовать все возможности, чтобы помочь беженцам и всем нуждающимся в эти трудные минуты.
"В Коране говорится: "О люди! Не совершайте нечестия и насилия на земле, берегите мир и порядок, совершайте благое!" - заключил муфтий Гайнутдин.
Президент Федерации еврейских общин России, директор и основатель Еврейского музея и центра толерантности, член Общественной палаты РФ, раввин Александр Борода - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
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Опубликовано: Антон Скрипунов
 
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