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Зеленский постановил провести всеобщую мобилизацию на Украине
Зеленский постановил провести всеобщую мобилизацию на Украине - РИА Новости, 25.02.2022
Зеленский постановил провести всеобщую мобилизацию на Украине
Владимир Зеленский постановил провести всеобщую мобилизацию на Украине в течение 90 дней, говорится в указе его канцелярии. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T01:14
2022-02-25T01:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский постановил провести всеобщую мобилизацию на Украине в течение 90 дней, говорится в указе его канцелярии.В четверг украинское информагентство УНИАН сообщало в Telegram, что Зеленский внес в Верховную раду Украины законопроект о всеобщей мобилизации.Согласно указу, мобилизацию следует провести в течение 90 дней на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, города Киева.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина
01:14 25.02.2022 (обновлено: 01:32 25.02.2022)
 
Зеленский постановил провести всеобщую мобилизацию на Украине

Президент Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине в течение 90 суток

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский постановил провести всеобщую мобилизацию на Украине в течение 90 дней, говорится в указе его канцелярии.
В четверг украинское информагентство УНИАН сообщало в Telegram, что Зеленский внес в Верховную раду Украины законопроект о всеобщей мобилизации.
"Постановляю объявить и провести общую мобилизацию", - следует из указа.
Согласно указу, мобилизацию следует провести в течение 90 дней на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, города Киева.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
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Здание Всемирного банка в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
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Опубликовано: Максим Горбачев
 
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