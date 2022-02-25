https://ria.ru/20220225/mishustin-1774973275.html

Мишустин заявил о росте объема товарооборота в ЕАЭС

Мишустин заявил о росте объема товарооборота в ЕАЭС - РИА Новости, 25.02.2022

Мишустин заявил о росте объема товарооборота в ЕАЭС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в столице Казахстана Нур-Султане заявил, что объем товарооборота между РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T10:35

2022-02-25T10:35

2022-02-25T10:35

экономика

евразийский экономический союз

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НУР-СУЛТАН, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в столице Казахстана Нур-Султане заявил, что объем товарооборота между странами ЕАЭС в январе-ноябре 2021 года увеличился на треть, социально-экономические показатели превышают значения допандемийного 2019 года."ЕАЭС успешно двигается вперед, показательно, что в прошедшем году достигнуты рекордные значения по основным социально-экономическим показателям союза. Ну, в частности, за январь-ноябрь прошлого года совокупный ВВП приблизился к 4,5%. Объем товарооборота между государствами-членами увеличился на треть. Экспорт союзной продукции на 42,5%. Важно, что эти цифры превышают значения допандемийного 2019 года. В частности взаимная торговля выросла практически на 18%, а внешняя на 12,6%", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20220225/pashinyan-1774964155.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, евразийский экономический союз