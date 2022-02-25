Мишустин заявил о росте объема товарооборота в ЕАЭС
Премьер Мишустин заявил, что товарооборот в ЕАЭС в январе-ноябре 2021 года вырос на треть
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин, прибывший для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, в Международном аэропорту Нур-Султан
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, прибывший для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, в Международном аэропорту Нур-Султан. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в столице Казахстана Нур-Султане заявил, что объем товарооборота между странами ЕАЭС в январе-ноябре 2021 года увеличился на треть, социально-экономические показатели превышают значения допандемийного 2019 года.
"ЕАЭС успешно двигается вперед, показательно, что в прошедшем году достигнуты рекордные значения по основным социально-экономическим показателям союза. Ну, в частности, за январь-ноябрь прошлого года совокупный ВВП приблизился к 4,5%. Объем товарооборота между государствами-членами увеличился на треть. Экспорт союзной продукции на 42,5%. Важно, что эти цифры превышают значения допандемийного 2019 года. В частности взаимная торговля выросла практически на 18%, а внешняя на 12,6%", - сказал Мишустин.
Опубликовано: Дарья Буймова