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Мишустин заявил о росте объема товарооборота в ЕАЭС
Мишустин заявил о росте объема товарооборота в ЕАЭС - РИА Новости, 25.02.2022
Мишустин заявил о росте объема товарооборота в ЕАЭС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в столице Казахстана Нур-Султане заявил, что объем товарооборота между РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T10:35
2022-02-25T10:35
экономика
евразийский экономический союз
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НУР-СУЛТАН, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в столице Казахстана Нур-Султане заявил, что объем товарооборота между странами ЕАЭС в январе-ноябре 2021 года увеличился на треть, социально-экономические показатели превышают значения допандемийного 2019 года."ЕАЭС успешно двигается вперед, показательно, что в прошедшем году достигнуты рекордные значения по основным социально-экономическим показателям союза. Ну, в частности, за январь-ноябрь прошлого года совокупный ВВП приблизился к 4,5%. Объем товарооборота между государствами-членами увеличился на треть. Экспорт союзной продукции на 42,5%. Важно, что эти цифры превышают значения допандемийного 2019 года. В частности взаимная торговля выросла практически на 18%, а внешняя на 12,6%", - сказал Мишустин.
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Дарья Буймова
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экономика, евразийский экономический союз
10:35 25.02.2022
 
Мишустин заявил о росте объема товарооборота в ЕАЭС

Премьер Мишустин заявил, что товарооборот в ЕАЭС в январе-ноябре 2021 года вырос на треть

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин, прибывший для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, в Международном аэропорту Нур-Султан
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, прибывший для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, в Международном аэропорту Нур-Султан - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, прибывший для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, в Международном аэропорту Нур-Султан. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в столице Казахстана Нур-Султане заявил, что объем товарооборота между странами ЕАЭС в январе-ноябре 2021 года увеличился на треть, социально-экономические показатели превышают значения допандемийного 2019 года.
"ЕАЭС успешно двигается вперед, показательно, что в прошедшем году достигнуты рекордные значения по основным социально-экономическим показателям союза. Ну, в частности, за январь-ноябрь прошлого года совокупный ВВП приблизился к 4,5%. Объем товарооборота между государствами-членами увеличился на треть. Экспорт союзной продукции на 42,5%. Важно, что эти цифры превышают значения допандемийного 2019 года. В частности взаимная торговля выросла практически на 18%, а внешняя на 12,6%", - сказал Мишустин.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
ЭкономикаЕвразийский экономический союз
 
 
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