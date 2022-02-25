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Беженка из Донбасса ждет мира от спецоперации России на Украине
Беженка из Донбасса ждет мира от спецоперации России на Украине - РИА Новости, 25.02.2022
Беженка из Донбасса ждет мира от спецоперации России на Украине
Эвакуированная в Нижний Новгород из Донбасса Александра Колетник рассказала РИА Новости, что ждет мира от спецоперации России на Украине. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:27
2022-02-25T16:27
в мире
россия
донбасс
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 фев - РИА Новости. Эвакуированная в Нижний Новгород из Донбасса Александра Колетник рассказала РИА Новости, что ждет мира от спецоперации России на Украине.Она рассказала, что люди устали от постоянных обстрелов."Мы ждем, что наши территории к нам вернутся. Славянск, Краматорск... Хотелось бы, чтобы был мир. Но так как Зеленский не хочет с нами мировать, то будь что будет... Конечно, хотелось бы, чтобы наладились отношения. Потому что у меня отец, у меня брат в Украине. Чтоб с ними беспрепятственно общаться", - сказала женщина.Первый поезд с эвакуированными жителями Донецкой и Луганской народных республик прибыл в Нижний Новгород в ночь на вторник. Поезд привез около тысячи беженцев, половина из них - дети. На территории Нижегородской области введен режим повышенной готовности.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1775078308.html
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Игорь Тоноян
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в мире, россия, донбасс, украина
16:27 25.02.2022
 
Беженка из Донбасса ждет мира от спецоперации России на Украине

Беженка из Донбасса рассказала, что ждет мира от спецоперации России на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 фев - РИА Новости. Эвакуированная в Нижний Новгород из Донбасса Александра Колетник рассказала РИА Новости, что ждет мира от спецоперации России на Украине.
Она рассказала, что люди устали от постоянных обстрелов.
"Мы ждем, что наши территории к нам вернутся. Славянск, Краматорск... Хотелось бы, чтобы был мир. Но так как Зеленский не хочет с нами мировать, то будь что будет... Конечно, хотелось бы, чтобы наладились отношения. Потому что у меня отец, у меня брат в Украине. Чтоб с ними беспрепятственно общаться", - сказала женщина.
Первый поезд с эвакуированными жителями Донецкой и Луганской народных республик прибыл в Нижний Новгород в ночь на вторник. Поезд привез около тысячи беженцев, половина из них - дети. На территории Нижегородской области введен режим повышенной готовности.
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Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Опубликовано: Игорь Тоноян
 
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