https://ria.ru/20220225/mir-1775096146.html

Беженка из Донбасса ждет мира от спецоперации России на Украине

Беженка из Донбасса ждет мира от спецоперации России на Украине - РИА Новости, 25.02.2022

Беженка из Донбасса ждет мира от спецоперации России на Украине

Эвакуированная в Нижний Новгород из Донбасса Александра Колетник рассказала РИА Новости, что ждет мира от спецоперации России на Украине. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:27

2022-02-25T16:27

2022-02-25T16:27

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россия

донбасс

украина

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 фев - РИА Новости. Эвакуированная в Нижний Новгород из Донбасса Александра Колетник рассказала РИА Новости, что ждет мира от спецоперации России на Украине.Она рассказала, что люди устали от постоянных обстрелов."Мы ждем, что наши территории к нам вернутся. Славянск, Краматорск... Хотелось бы, чтобы был мир. Но так как Зеленский не хочет с нами мировать, то будь что будет... Конечно, хотелось бы, чтобы наладились отношения. Потому что у меня отец, у меня брат в Украине. Чтоб с ними беспрепятственно общаться", - сказала женщина.Первый поезд с эвакуированными жителями Донецкой и Луганской народных республик прибыл в Нижний Новгород в ночь на вторник. Поезд привез около тысячи беженцев, половина из них - дети. На территории Нижегородской области введен режим повышенной готовности.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1775078308.html

https://ria.ru/20220225/deti-1775061636.html

россия

донбасс

украина

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, россия, донбасс, украина