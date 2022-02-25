Беженка из Донбасса ждет мира от спецоперации России на Украине
Беженка из Донбасса рассказала, что ждет мира от спецоперации России на Украине
Донецк. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 фев - РИА Новости. Эвакуированная в Нижний Новгород из Донбасса Александра Колетник рассказала РИА Новости, что ждет мира от спецоперации России на Украине.
Она рассказала, что люди устали от постоянных обстрелов.
"Мы ждем, что наши территории к нам вернутся. Славянск, Краматорск... Хотелось бы, чтобы был мир. Но так как Зеленский не хочет с нами мировать, то будь что будет... Конечно, хотелось бы, чтобы наладились отношения. Потому что у меня отец, у меня брат в Украине. Чтоб с ними беспрепятственно общаться", - сказала женщина.
Первый поезд с эвакуированными жителями Донецкой и Луганской народных республик прибыл в Нижний Новгород в ночь на вторник. Поезд привез около тысячи беженцев, половина из них - дети. На территории Нижегородской области введен режим повышенной готовности.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: Игорь Тоноян