https://ria.ru/20220225/mask-1774936140.html

WSJ: Илона Маска заподозрили в инсайдерской торговле акциями Tesla

WSJ: Илона Маска заподозрили в инсайдерской торговле акциями Tesla - РИА Новости, 25.02.2022

WSJ: Илона Маска заподозрили в инсайдерской торговле акциями Tesla

Американский миллиардер Илон Маск и его младший брат Кимбал подозреваются в инсайдерской торговле акциями компании Tesla, расследование ведет комиссия по ценным РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T04:11

2022-02-25T04:11

2022-02-25T04:12

технологии

tesla motors

в мире

экономика

сша

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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск и его младший брат Кимбал подозреваются в инсайдерской торговле акциями компании Tesla, расследование ведет комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.По данным издания, расследование SEC началось еще в 2021 году, когда Маск-младший продал акции Tesla на сумму 108 миллионов долларов, за день до того, как его брат Илон публично сообщил о возможной продаже собственных ценных бумаг.После этого заявления акции Tesla резко обрушились в цене.Таким образом операция Кимбала Маска может рассматриваться как существенное нарушение правил биржевой торговли. Сотрудникам и руководителям публичных компаний обычно запрещено покупать или продавать акции, если им известно о нераскрытой существенной информации. Маск-младший входит в совет директоров компании Tesla.

https://ria.ru/20220218/mask-1773461710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

технологии, tesla motors, в мире, экономика, сша