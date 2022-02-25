04:11 25.02.2022 (обновлено: 04:12 25.02.2022)
WSJ: Илона Маска заподозрили в инсайдерской торговле акциями Tesla
WSJ: Илона Маска и его брата Кимбала заподозрили в инсайдерской торговле акциями Tesla
© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск и его младший брат Кимбал подозреваются в инсайдерской торговле акциями компании Tesla, расследование ведет комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
По данным издания, расследование SEC началось еще в 2021 году, когда Маск-младший продал акции Tesla на сумму 108 миллионов долларов, за день до того, как его брат Илон публично сообщил о возможной продаже собственных ценных бумаг.
После этого заявления акции Tesla резко обрушились в цене.
Таким образом операция Кимбала Маска может рассматриваться как существенное нарушение правил биржевой торговли. Сотрудникам и руководителям публичных компаний обычно запрещено покупать или продавать акции, если им известно о нераскрытой существенной информации. Маск-младший входит в совет директоров компании Tesla.
Опубликовано: Максим Горбачев