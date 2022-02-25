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WSJ: Илона Маска заподозрили в инсайдерской торговле акциями Tesla
WSJ: Илона Маска заподозрили в инсайдерской торговле акциями Tesla - РИА Новости, 25.02.2022
WSJ: Илона Маска заподозрили в инсайдерской торговле акциями Tesla
Американский миллиардер Илон Маск и его младший брат Кимбал подозреваются в инсайдерской торговле акциями компании Tesla, расследование ведет комиссия по ценным РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T04:11
2022-02-25T04:12
технологии
tesla motors
в мире
экономика
сша
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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск и его младший брат Кимбал подозреваются в инсайдерской торговле акциями компании Tesla, расследование ведет комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.По данным издания, расследование SEC началось еще в 2021 году, когда Маск-младший продал акции Tesla на сумму 108 миллионов долларов, за день до того, как его брат Илон публично сообщил о возможной продаже собственных ценных бумаг.После этого заявления акции Tesla резко обрушились в цене.Таким образом операция Кимбала Маска может рассматриваться как существенное нарушение правил биржевой торговли. Сотрудникам и руководителям публичных компаний обычно запрещено покупать или продавать акции, если им известно о нераскрытой существенной информации. Маск-младший входит в совет директоров компании Tesla.
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технологии, tesla motors, в мире, экономика, сша
04:11 25.02.2022 (обновлено: 04:12 25.02.2022)
 
WSJ: Илона Маска заподозрили в инсайдерской торговле акциями Tesla

WSJ: Илона Маска и его брата Кимбала заподозрили в инсайдерской торговле акциями Tesla

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск и его младший брат Кимбал подозреваются в инсайдерской торговле акциями компании Tesla, расследование ведет комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
По данным издания, расследование SEC началось еще в 2021 году, когда Маск-младший продал акции Tesla на сумму 108 миллионов долларов, за день до того, как его брат Илон публично сообщил о возможной продаже собственных ценных бумаг.
После этого заявления акции Tesla резко обрушились в цене.
Таким образом операция Кимбала Маска может рассматриваться как существенное нарушение правил биржевой торговли. Сотрудникам и руководителям публичных компаний обычно запрещено покупать или продавать акции, если им известно о нераскрытой существенной информации. Маск-младший входит в совет директоров компании Tesla.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 01:14
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Опубликовано: Максим Горбачев
 
ТехнологииTesla motorsВ миреЭкономикаСША
 
 
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