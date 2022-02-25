11:38 25.02.2022 (обновлено: 11:52 25.02.2022)
ВСУ обстреляли Лозовое минами запрещенного калибра, заявили в ДНР
ДНР: ВСУ применили мины запрещенного калибра при обстреле населенного пункта Лозовое
Украинские военные во время учений
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили три мины запрещенным калибром 120 миллиметров в направлении населенного пункта Лозовое в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Как говорится в сообщении представительства, "10:20 - н.п. Невельское – н.п. Лозовое: выпущено три мины калибром 120 миллиметров".
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.
Опубликовано: Влада Копылова