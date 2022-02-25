https://ria.ru/20220225/lozovoe-1774993352.html

ВСУ обстреляли Лозовое минами запрещенного калибра, заявили в ДНР

ВСУ обстреляли Лозовое минами запрещенного калибра, заявили в ДНР - РИА Новости, 25.02.2022

ВСУ обстреляли Лозовое минами запрещенного калибра, заявили в ДНР

Украинские войска выпустили три мины запрещенным калибром 120 миллиметров в направлении населенного пункта Лозовое в Донецкой народной республике, сообщает... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T11:38

2022-02-25T11:38

2022-02-25T11:52

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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили три мины запрещенным калибром 120 миллиметров в направлении населенного пункта Лозовое в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Как говорится в сообщении представительства, "10:20 - н.п. Невельское – н.п. Лозовое: выпущено три мины калибром 120 миллиметров".Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ситуация в днр и лнр, днр, украина, вооруженные силы украины