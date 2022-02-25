https://ria.ru/20220225/lnr-1775073412.html
Подразделения ЛНР продвинулись на 12 километров в сторону Северодонецка
Подразделения ЛНР продвинулись на 12 километров в сторону Северодонецка - РИА Новости, 25.02.2022
Подразделения ЛНР продвинулись на 12 километров в сторону Северодонецка
Войска ЛНР развивают успех наступления на вооруженные силы Украины при поддержке ВС РФ, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:25
2022-02-25T15:25
2022-02-25T19:02
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
северодонецк
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Войска ЛНР развивают успех наступления на вооруженные силы Украины при поддержке ВС РФ, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Подразделения Луганской народной республики на Северодонецком направлении стремительными темпами продвинулись на глубину до 12 километров", - рассказал генерал.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, луганская народная республика, северодонецк, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
15:25 25.02.2022 (обновлено: 19:02 25.02.2022)
Подразделения ЛНР продвинулись на 12 километров в сторону Северодонецка
Минобороны: армия ЛНР продвинулась на глубину до 12 километров в сторону Северодонецка