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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/lnr-1775073412.html
Подразделения ЛНР продвинулись на 12 километров в сторону Северодонецка
Подразделения ЛНР продвинулись на 12 километров в сторону Северодонецка - РИА Новости, 25.02.2022
Подразделения ЛНР продвинулись на 12 километров в сторону Северодонецка
Войска ЛНР развивают успех наступления на вооруженные силы Украины при поддержке ВС РФ, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:25
2022-02-25T19:02
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
северодонецк
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Войска ЛНР развивают успех наступления на вооруженные силы Украины при поддержке ВС РФ, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Подразделения Луганской народной республики на Северодонецком направлении стремительными темпами продвинулись на глубину до 12 километров", - рассказал генерал.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/donbass-1774898543.html
луганская народная республика
северодонецк
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ситуация в днр и лнр, в мире, луганская народная республика, северодонецк, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
15:25 25.02.2022 (обновлено: 19:02 25.02.2022)
 
Подразделения ЛНР продвинулись на 12 километров в сторону Северодонецка

Минобороны: армия ЛНР продвинулась на глубину до 12 километров в сторону Северодонецка

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Сокольники Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Сокольники Луганской области - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Сокольники Луганской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Войска ЛНР развивают успех наступления на вооруженные силы Украины при поддержке ВС РФ, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Подразделения Луганской народной республики на Северодонецком направлении стремительными темпами продвинулись на глубину до 12 километров", - рассказал генерал.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 08:00
"За нами огромная страна". Как в Донбассе восприняли спецоперацию России
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаСеверодонецкМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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