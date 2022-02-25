https://ria.ru/20220225/lnr-1775073412.html

Подразделения ЛНР продвинулись на 12 километров в сторону Северодонецка

Подразделения ЛНР продвинулись на 12 километров в сторону Северодонецка - РИА Новости, 25.02.2022

Подразделения ЛНР продвинулись на 12 километров в сторону Северодонецка

Войска ЛНР развивают успех наступления на вооруженные силы Украины при поддержке ВС РФ, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T15:25

2022-02-25T15:25

2022-02-25T19:02

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

северодонецк

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Войска ЛНР развивают успех наступления на вооруженные силы Украины при поддержке ВС РФ, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Подразделения Луганской народной республики на Северодонецком направлении стремительными темпами продвинулись на глубину до 12 километров", - рассказал генерал.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/donbass-1774898543.html

луганская народная республика

северодонецк

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, луганская народная республика, северодонецк, министерство обороны рф (минобороны рф), россия