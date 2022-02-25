https://ria.ru/20220225/ledokol-1775063557.html
"Риф" на Москве-реке: работа ледокола в зимнее время
"Риф" на Москве-реке: работа ледокола в зимнее время - РИА Новости, 25.02.2022
"Риф" на Москве-реке: работа ледокола в зимнее время
Мы узнали, как он устроен, кто им управляет и как он выглядит в действии.
2022-02-25T14:58
2022-02-25T14:58
2022-02-25T14:58
видео
москва
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Ледокол Риф уже много лет присматривает зимой за Москва-рекой. Он выходит на лед, чтобы расколоть его и дать движение столичным водам.
москва
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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"Риф" на Москве-реке: работа ледокола в зимнее время
"Риф" на Москве-реке: работа ледокола в зимнее время
2022-02-25T14:58
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PT2M43S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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видео, москва, видео
"Риф" на Москве-реке: работа ледокола в зимнее время
Мы узнали, как он устроен, кто им управляет и как он выглядит в действии.
2022-02-25T14:58
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PT2M43S
"Риф" на Москве-реке: работа ледокола в зимнее время
Мы узнали, как он устроен, кто им управляет и как он выглядит в действии.
Ледокол Риф уже много лет присматривает зимой за Москва-рекой. Он выходит на лед, чтобы расколоть его и дать движение столичным водам.