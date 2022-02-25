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"Риф" на Москве-реке: работа ледокола в зимнее время

"Риф" на Москве-реке: работа ледокола в зимнее время - РИА Новости, 25.02.2022

"Риф" на Москве-реке: работа ледокола в зимнее время

Мы узнали, как он устроен, кто им управляет и как он выглядит в действии.

2022-02-25T14:58

2022-02-25T14:58

2022-02-25T14:58

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москва

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Ледокол Риф уже много лет присматривает зимой за Москва-рекой. Он выходит на лед, чтобы расколоть его и дать движение столичным водам.

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