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"Риф" на Москве-реке: работа ледокола в зимнее время
"Риф" на Москве-реке: работа ледокола в зимнее время - РИА Новости, 25.02.2022
"Риф" на Москве-реке: работа ледокола в зимнее время
Мы узнали, как он устроен, кто им управляет и как он выглядит в действии.
2022-02-25T14:58
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видео
москва
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Ледокол Риф уже много лет присматривает зимой за Москва-рекой. Он выходит на лед, чтобы расколоть его и дать движение столичным водам.
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"Риф" на Москве-реке: работа ледокола в зимнее время
"Риф" на Москве-реке: работа ледокола в зимнее время
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видео, москва, видео
"Риф" на Москве-реке: работа ледокола в зимнее время
Мы узнали, как он устроен, кто им управляет и как он выглядит в действии.
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14:58 25.02.2022
 

"Риф" на Москве-реке: работа ледокола в зимнее время

Читать ria.ru в
Мы узнали, как он устроен, кто им управляет и как он выглядит в действии.
Ледокол Риф уже много лет присматривает зимой за Москва-рекой. Он выходит на лед, чтобы расколоть его и дать движение столичным водам.
 
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