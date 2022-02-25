https://ria.ru/20220225/lavrov-1775074341.html

России учиться и учиться у англосаксов эвфемизмам, заявил Лавров

России учиться и учиться у англосаксов эвфемизмам, заявил Лавров - РИА Новости, 25.02.2022

России учиться и учиться у англосаксов эвфемизмам, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил британскому журналисту на провокационный вопрос о вынужденной российской спецоперации на Украине, заявив, что по части... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T15:27

2022-02-25T15:27

2022-02-25T15:27

обострение ситуации в днр и лнр

политика

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил британскому журналисту на провокационный вопрос о вынужденной российской спецоперации на Украине, заявив, что по части употребления эвфемизмов в описании конфликтных ситуаций в мире, России еще учиться и учиться.В ходе прошедшей по итогам встречи с представителями ЛНР и ДНР пресс-конференции, британский корреспондент обратился к Лаврову, призвав его "отбросить эвфемизмы" и сказать, что "это не специальная военная операция", а "полномасштабное российское завоевание Украины". Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что принятое им решение о спецоперации - вынужденная мера, а сам Лавров заявлял, что "никто не собирается оккупировать Украину, цель операции объявлена открыто: демилитаризация и денацификация"."Вы знаете, я не специалист в области эвфемизмов - здесь нам учиться и учиться у англосаксов", - ответил на это глава МИД России. "Возьмите только описание всех тех интервенций, которые были произведены и против Югославии - это была "борьба за демократию", никаких эвфемизмов, я понимаю. Возьмите только разрушение Ирака, разрушение Ливии - это тоже была "борьба за продвижение демократии": сотни и сотни тысяч погибших", - рассказал министр."Поэтому по эвфемизмам, я с вами даже не буду состязаться", - констатировал он.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/ukraina-1775055143.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220225/lavrov-1775045192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, сергей лавров, россия