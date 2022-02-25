https://ria.ru/20220225/lavrov-1775052134.html

Лавров не верит, что Запад надеялся, что Россия будет терпеть вечно

Лавров не верит, что Запад надеялся, что Россия будет терпеть вечно - РИА Новости, 25.02.2022

Лавров не верит, что Запад надеялся, что Россия будет терпеть вечно

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не верит, что политики Запада надеялись, что Россия будет вечно терпеть угнетение русских на Украине. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T14:21

2022-02-25T14:21

2022-02-25T14:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не верит, что политики Запада надеялись, что Россия будет вечно терпеть угнетение русских на Украине."Я не могу поверить, что западные политики и дипломаты, постоянно, категорически отвергая любые попытки заставить Киев выполнить минские договоренности, надеялись, что так будет вечно, что вечно мы будем терпеть, как угнетаются русские, как запрещается русский язык (на Украине)", - сказал он в ходе пресс-конференции после переговоров с главами МИД ДНР и ЛНР.Он подчеркнул, что многочисленные призывы России, в том числе публичные, склонить Киев к выполнению минских соглашений, остались без внимания со стороны западных партнеров."Мы взывали к совести наших западных партнеров, все это осталось гласом вопиющего в пустыне, к огромному сожалению", - добавил Лавров.Он сравнил эту ситуацию с Великобританией и Ирландией. "Вы мне ответьте на вопрос, если в Ирландии запретят английский, какая будет ваша реакция", - сказал он, обращаясь к британским журналистам.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220225/peregovory-1775050369.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220225/lavrov-1775045192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, ирландия, киев, чернобыльская аэс, мид днр