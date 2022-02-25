Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/lavrov-1775052134.html
Лавров не верит, что Запад надеялся, что Россия будет терпеть вечно
Лавров не верит, что Запад надеялся, что Россия будет терпеть вечно - РИА Новости, 25.02.2022
Лавров не верит, что Запад надеялся, что Россия будет терпеть вечно
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не верит, что политики Запада надеялись, что Россия будет вечно терпеть угнетение русских на Украине. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T14:21
2022-02-25T14:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
ирландия
киев
чернобыльская аэс
мид днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761917678_0:73:2759:1625_1920x0_80_0_0_bd4483f1005e9b89b944c647c7ee6573.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не верит, что политики Запада надеялись, что Россия будет вечно терпеть угнетение русских на Украине."Я не могу поверить, что западные политики и дипломаты, постоянно, категорически отвергая любые попытки заставить Киев выполнить минские договоренности, надеялись, что так будет вечно, что вечно мы будем терпеть, как угнетаются русские, как запрещается русский язык (на Украине)", - сказал он в ходе пресс-конференции после переговоров с главами МИД ДНР и ЛНР.Он подчеркнул, что многочисленные призывы России, в том числе публичные, склонить Киев к выполнению минских соглашений, остались без внимания со стороны западных партнеров."Мы взывали к совести наших западных партнеров, все это осталось гласом вопиющего в пустыне, к огромному сожалению", - добавил Лавров.Он сравнил эту ситуацию с Великобританией и Ирландией. "Вы мне ответьте на вопрос, если в Ирландии запретят английский, какая будет ваша реакция", - сказал он, обращаясь к британским журналистам.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220225/peregovory-1775050369.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220225/lavrov-1775045192.html
россия
ирландия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761917678_206:0:2759:1915_1920x0_80_0_0_925134096814bc0b6ec1861573d0c43b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, ирландия, киев, чернобыльская аэс, мид днр
14:21 25.02.2022
 
Лавров не верит, что Запад надеялся, что Россия будет терпеть вечно

Глава МИД Лавров не верит, что Запад надеялся, что Россия будет вечно терпеть угнетение

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не верит, что политики Запада надеялись, что Россия будет вечно терпеть угнетение русских на Украине.
"Я не могу поверить, что западные политики и дипломаты, постоянно, категорически отвергая любые попытки заставить Киев выполнить минские договоренности, надеялись, что так будет вечно, что вечно мы будем терпеть, как угнетаются русские, как запрещается русский язык (на Украине)", - сказал он в ходе пресс-конференции после переговоров с главами МИД ДНР и ЛНР.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Боливии Рохелио Майтой - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 14:15В мире
Лавров назвал условие начала переговоров с Украиной
Он подчеркнул, что многочисленные призывы России, в том числе публичные, склонить Киев к выполнению минских соглашений, остались без внимания со стороны западных партнеров.
"Мы взывали к совести наших западных партнеров, все это осталось гласом вопиющего в пустыне, к огромному сожалению", - добавил Лавров.
Он сравнил эту ситуацию с Великобританией и Ирландией. "Вы мне ответьте на вопрос, если в Ирландии запретят английский, какая будет ваша реакция", - сказал он, обращаясь к британским журналистам.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.
Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 18-й министерской сессии Совета Баренцева/Евро-Арктического региона (СБЕР) в норвежском Тромсё - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 14:06В мире
Лавров пояснил, почему Россия не нарушала Будапештский меморандум
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияИрландияКиевЧернобыльская АЭСМИД ДНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала