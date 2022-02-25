https://ria.ru/20220225/lavrov-1775034920.html
Лавров напомнил Украине о содержании Будапештского меморандума
Лавров напомнил Украине о содержании Будапештского меморандума - РИА Новости, 25.02.2022
Лавров напомнил Украине о содержании Будапештского меморандума
В Будапештском меморандуме по Украине нет никаких обязательств поддерживать режим, который объявил геноцид своего народа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:37
2022-02-25T13:37
2022-02-25T14:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
украина
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В Будапештском меморандуме по Украине нет никаких обязательств поддерживать режим, который объявил геноцид своего народа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Надеюсь, Будапештский меморандум все читали. Там нет никакого обязательства признавать антигосударственные перевороты, нет никакого обязательства идти навстречу режиму, который объявил геноцид против части всего собственного народа", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с представителями МИД ЛНР и ДНР.В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Военное ведомство добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220225/pozitsiya-1775029216.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220222/valensa-1774327058.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775047161_107:0:1547:1080_1920x0_80_0_0_a55e20070163fe7c034fe66f513ad1ba.jpg
Лавров: в Будапештском меморандуме нет обязательств поддерживать режим, который объявил геноцид
В БУДАПЕШТСКОМ МЕМОРАНДУМЕ ПО УКРАИНЕ НЕТ НИКАКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДДЕРЖИВАТЬ РЕЖИМ, КОТОРЫЙ ОБЪЯВИЛ ГЕНОЦИД СВОЕГО НАРОДА - ЛАВРОВ
2022-02-25T13:37
true
PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, украина
13:37 25.02.2022 (обновлено: 14:12 25.02.2022)
Лавров напомнил Украине о содержании Будапештского меморандума
Лавров: в Будапештском меморандуме нет обязательств поддержки режима, объявившего геноцид
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В Будапештском меморандуме по Украине нет никаких обязательств поддерживать режим, который объявил геноцид своего народа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Надеюсь, Будапештский меморандум все читали. Там нет никакого обязательства признавать антигосударственные перевороты, нет никакого обязательства идти навстречу режиму, который объявил геноцид против части всего собственного народа", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с представителями МИД ЛНР и ДНР.
В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Военное ведомство добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Станислав Ванд