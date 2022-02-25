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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/lavrov-1775034156.html
Никто не собирается нападать на украинский народ, заявил Лавров
Никто не собирается нападать на украинский народ, заявил Лавров - РИА Новости, 25.02.2022
Никто не собирается нападать на украинский народ, заявил Лавров
Никто не собирается нападать на народ Украины и относиться к украинским военным унижающим достоинство образом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:36
2022-02-25T13:50
в мире
ситуация в днр и лнр
сергей лавров
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
украина
донбасс
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Никто не собирается нападать на народ Украины и относиться к украинским военным унижающим достоинство образом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.По его словам, никаких ударов по гражданской инфраструктуре не наносится, как и по расположениям личного состава украинской армии в местах, не сопряженных с ударными военными объектами Украины."Никто не собирается нападать на украинский народ, никто не собирается относиться каким-то унижающим достоинство образом к военнослужащим украинских вооруженных сил", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/lavrov-1775035430.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, сергей лавров, владимир путин, россия, украина, донбасс
13:36 25.02.2022 (обновлено: 13:50 25.02.2022)
 
Никто не собирается нападать на украинский народ, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что никто не собирается нападать на украинский народ

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Никто не собирается нападать на народ Украины и относиться к украинским военным унижающим достоинство образом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, никаких ударов по гражданской инфраструктуре не наносится, как и по расположениям личного состава украинской армии в местах, не сопряженных с ударными военными объектами Украины.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 13:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия готова к переговорам, как только ВСУ сложат оружие, заявил Лавров
"Никто не собирается нападать на украинский народ, никто не собирается относиться каким-то унижающим достоинство образом к военнослужащим украинских вооруженных сил", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Лавров: в Будапештском меморандуме нет обязательств поддерживать режим, который объявил геноцид - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 13:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лавров напомнил Украине о содержании Будапештского меморандума
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРСергей ЛавровВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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