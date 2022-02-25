https://ria.ru/20220225/lavrov-1775034156.html

Никто не собирается нападать на украинский народ, заявил Лавров

Никто не собирается нападать на украинский народ, заявил Лавров - РИА Новости, 25.02.2022

Никто не собирается нападать на украинский народ, заявил Лавров

Никто не собирается нападать на народ Украины и относиться к украинским военным унижающим достоинство образом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:36

2022-02-25T13:36

2022-02-25T13:50

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Никто не собирается нападать на народ Украины и относиться к украинским военным унижающим достоинство образом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.По его словам, никаких ударов по гражданской инфраструктуре не наносится, как и по расположениям личного состава украинской армии в местах, не сопряженных с ударными военными объектами Украины."Никто не собирается нападать на украинский народ, никто не собирается относиться каким-то унижающим достоинство образом к военнослужащим украинских вооруженных сил", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ситуация в днр и лнр, сергей лавров, владимир путин, россия, украина, донбасс