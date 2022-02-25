13:36 25.02.2022 (обновлено: 13:50 25.02.2022)
Никто не собирается нападать на украинский народ, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что никто не собирается нападать на украинский народ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Никто не собирается нападать на народ Украины и относиться к украинским военным унижающим достоинство образом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, никаких ударов по гражданской инфраструктуре не наносится, как и по расположениям личного состава украинской армии в местах, не сопряженных с ударными военными объектами Украины.
"Никто не собирается нападать на украинский народ, никто не собирается относиться каким-то унижающим достоинство образом к военнослужащим украинских вооруженных сил", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: Дарья Буймова