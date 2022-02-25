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Лавров обсудил ситуацию на Украине с главой МИД Индии
Лавров обсудил ситуацию на Украине с главой МИД Индии - РИА Новости, 25.02.2022
Лавров обсудил ситуацию на Украине с главой МИД Индии
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону ситуацию на Украине с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, сообщается на сайте МИД РФ. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:16
2022-02-25T13:16
в мире
джо байден
владимир путин
украина
россия
сша
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону ситуацию на Украине с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, сообщается на сайте МИД РФ."В ходе беседы обсуждались актуальные темы взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах, в том числе текущая ситуация на Украине", - говорится в сообщении.Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты консультируются с Индией по вопросу санкций против РФ.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
https://ria.ru/20220224/operatsiya-1774901107.html
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Дарья Буймова
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в мире, джо байден, владимир путин, украина, россия, сша
13:16 25.02.2022
 
Лавров обсудил ситуацию на Украине с главой МИД Индии

Глава МИД Лавров обсудил ситуацию на Украине с Джайшанкаром

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону ситуацию на Украине с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, сообщается на сайте МИД РФ.
"В ходе беседы обсуждались актуальные темы взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах, в том числе текущая ситуация на Украине", - говорится в сообщении.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты консультируются с Индией по вопросу санкций против РФ.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 21:41
Путин объяснил премьеру Индии, почему началась военная операция на Украине
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреДжо БайденВладимир ПутинУкраинаРоссияСША
 
 
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