https://ria.ru/20220225/kudryavtseva-1774978157.html

"У мужа закончилась карьера": Кудрявцева о разнице в заработках с супругом

"У мужа закончилась карьера": Кудрявцева о разнице в заработках с супругом - РИА Новости, 25.02.2022

"У мужа закончилась карьера": Кудрявцева о разнице в заработках с супругом

Лера Кудрявцева рассказала о разнице в доходах с мужем Игорем Макаровым. Она отметила, что зарабатывает больше хоккеиста. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T11:12

2022-02-25T11:12

2022-02-25T11:12

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лера кудрявцева

шоу-бизнес

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Лера Кудрявцева рассказала о разнице в доходах с мужем Игорем Макаровым. Она отметила, что зарабатывает больше хоккеиста.В интервью Ирине Безруковой она добавила, что при этом они в семье не распределяют деньги.Также Кудрявцева прокомментировала частый вопрос про разницу в возрасте. Ведущая старше хоккеиста на 16 лет, что у многих пользователей Сети вызывало осуждение.Она добавила, что у них с мужем очень разные характеры. Также, по словам ведущей, в отношениях стало меньше страсти, "все спокойно".Ранее Кудрявцева рассказала о проблемах со здоровьем.

https://ria.ru/20211220/kudryavtseva-1764534783.html

https://ria.ru/20220218/zvezdy-1773511445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, лера кудрявцева, шоу-бизнес