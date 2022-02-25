https://ria.ru/20220225/kudryavtseva-1774978157.html
"У мужа закончилась карьера": Кудрявцева о разнице в заработках с супругом
"У мужа закончилась карьера": Кудрявцева о разнице в заработках с супругом - РИА Новости, 25.02.2022
"У мужа закончилась карьера": Кудрявцева о разнице в заработках с супругом
Лера Кудрявцева рассказала о разнице в доходах с мужем Игорем Макаровым. Она отметила, что зарабатывает больше хоккеиста. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T11:12
2022-02-25T11:12
2022-02-25T11:12
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Лера Кудрявцева рассказала о разнице в доходах с мужем Игорем Макаровым. Она отметила, что зарабатывает больше хоккеиста.В интервью Ирине Безруковой она добавила, что при этом они в семье не распределяют деньги.Также Кудрявцева прокомментировала частый вопрос про разницу в возрасте. Ведущая старше хоккеиста на 16 лет, что у многих пользователей Сети вызывало осуждение.Она добавила, что у них с мужем очень разные характеры. Также, по словам ведущей, в отношениях стало меньше страсти, "все спокойно".Ранее Кудрявцева рассказала о проблемах со здоровьем.
https://ria.ru/20211220/kudryavtseva-1764534783.html
https://ria.ru/20220218/zvezdy-1773511445.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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знаменитости, лера кудрявцева, шоу-бизнес
"У мужа закончилась карьера": Кудрявцева о разнице в заработках с супругом
Кудрявцева призналась, что ее заработки превышают доходы мужа-спортсмена
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Лера Кудрявцева рассказала о разнице в доходах с мужем Игорем Макаровым. Она отметила, что зарабатывает больше хоккеиста.
"На данном этапе уже я. К сожалению, у мужа закончилась профессиональная карьера. Он в таком сейчас поиске. Поэтому на данный момент зарабатываю больше я. Хотя были годы, когда он зарабатывал много. Сейчас зарабатываю много я, а он в поиске себя", – призналась Лера.
В интервью Ирине Безруковой она добавила
, что при этом они в семье не распределяют деньги.
"Есть мои деньги, есть деньги мужа. Мы их не особо распределяем. Я своими распоряжаюсь, а Игорь своими. Какие-то глобальные покупки – мы решаем совместно. А так у нас у каждого свое", – рассказала ведущая.
Также Кудрявцева прокомментировала частый вопрос про разницу в возрасте. Ведущая старше хоккеиста на 16 лет, что у многих пользователей Сети вызывало осуждение.
"Разница не чувствуется. Мы как-то 10 лет вместе держимся. <…> Иногда я чувствую, что ему просто не хватает опыта. Где-то мне хочется прям по лбу ему стукнуть и сказать: "Нет, это не так". Но, если брать глобально, я не чувствую этой разницы", – отметила Лера.
Она добавила, что у них с мужем очень разные характеры. Также, по словам ведущей, в отношениях стало меньше страсти, "все спокойно".
Ранее Кудрявцева рассказала
о проблемах со здоровьем.