Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/krym-1775010349.html
Военные ликвидируют дамбу, сооруженную для перекрытия воды в Крым
Военные ликвидируют дамбу, сооруженную для перекрытия воды в Крым - РИА Новости, 25.02.2022
Военные ликвидируют дамбу, сооруженную для перекрытия воды в Крым
Бетонную дамбу, сооруженную в 2014 году для перекрытия подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, ликвидируют военные, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:31
2022-02-25T12:42
обострение ситуации в днр и лнр
республика крым
сергей аксенов (политик)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154933/93/1549339359_0:100:966:643_1920x0_80_0_0_d14c852dae9f2e1ee733003b6a8b4e0c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Бетонную дамбу, сооруженную в 2014 году для перекрытия подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, ликвидируют военные, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Что касается преграды, сооруженной националистами, то ее ликвидирует министерство обороны. Кроме того, военные оценят состояние гидротехнических сооружений от Каланчака и далее вглубь территории Украины", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он подчеркнул, что в пятницу осмотрел состояние русла Северо-Крымского канала от границы Крыма до водозаборных сооружений в районе Каланчака, а также сооруженную бетонную дамбу.
https://ria.ru/20220225/zapovednik-1775006164.html
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154933/93/1549339359_0:0:858:643_1920x0_80_0_0_71b2bb2872b35cec3e54a7d46482f19d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, сергей аксенов (политик), украина
12:31 25.02.2022 (обновлено: 12:42 25.02.2022)
 
Военные ликвидируют дамбу, сооруженную для перекрытия воды в Крым

Глава Крыма Аксенов: военные ликвидируют дамбу, сооруженную для перекрытия поставок воды

© РИА Новости / Владислав СергиенкоСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Северо-Крымский канал. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Бетонную дамбу, сооруженную в 2014 году для перекрытия подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, ликвидируют военные, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Что касается преграды, сооруженной националистами, то ее ликвидирует министерство обороны. Кроме того, военные оценят состояние гидротехнических сооружений от Каланчака и далее вглубь территории Украины", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он подчеркнул, что в пятницу осмотрел состояние русла Северо-Крымского канала от границы Крыма до водозаборных сооружений в районе Каланчака, а также сооруженную бетонную дамбу.
Заповедник Аскания-Нова. Стадо антилоп - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 12:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Прорыв водной блокады Крыма спасет заповедник Аскания-Нова, заявила сенатор
Опубликовано: Станислав Ванд
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала