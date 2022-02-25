https://ria.ru/20220225/krym-1775010349.html
Военные ликвидируют дамбу, сооруженную для перекрытия воды в Крым
Военные ликвидируют дамбу, сооруженную для перекрытия воды в Крым - РИА Новости, 25.02.2022
Военные ликвидируют дамбу, сооруженную для перекрытия воды в Крым
Бетонную дамбу, сооруженную в 2014 году для перекрытия подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, ликвидируют военные, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:31
2022-02-25T12:31
2022-02-25T12:42
обострение ситуации в днр и лнр
республика крым
сергей аксенов (политик)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Бетонную дамбу, сооруженную в 2014 году для перекрытия подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, ликвидируют военные, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Что касается преграды, сооруженной националистами, то ее ликвидирует министерство обороны. Кроме того, военные оценят состояние гидротехнических сооружений от Каланчака и далее вглубь территории Украины", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он подчеркнул, что в пятницу осмотрел состояние русла Северо-Крымского канала от границы Крыма до водозаборных сооружений в районе Каланчака, а также сооруженную бетонную дамбу.
https://ria.ru/20220225/zapovednik-1775006164.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, сергей аксенов (политик), украина
12:31 25.02.2022 (обновлено: 12:42 25.02.2022)
Военные ликвидируют дамбу, сооруженную для перекрытия воды в Крым
Глава Крыма Аксенов: военные ликвидируют дамбу, сооруженную для перекрытия поставок воды