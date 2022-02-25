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В Крыму отменили все занятия в школах из-за сообщений о "минировании"
В Крыму отменили все занятия в школах из-за сообщений о "минировании" - РИА Новости, 25.02.2022
В Крыму отменили все занятия в школах из-за сообщений о "минировании"
Занятия во всех школах Крыма отменены из-за большого числа сообщений о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования республики. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T10:58
2022-02-25T10:58
происшествия
россия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Занятия во всех школах Крыма отменены из-за большого числа сообщений о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования республики."Поступает большое количество сообщений о "минировании", поэтому принято решение отменить занятия во всех школах республики", - сказали в пресс-службе.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. -0-
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россия
республика крым
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происшествия, россия, республика крым
10:58 25.02.2022
 
В Крыму отменили все занятия в школах из-за сообщений о "минировании"

В Крыму из-за сообщений о "минировании" отменили занятия во всех школах

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПустой учебный класс
Пустой учебный класс - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пустой учебный класс. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Занятия во всех школах Крыма отменены из-за большого числа сообщений о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования республики.
"Поступает большое количество сообщений о "минировании", поэтому принято решение отменить занятия во всех школах республики", - сказали в пресс-службе.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. -0-
Пустой учебный класс - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 08:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Курской области школы на границе с Украиной перевели на дистанционку
Опубликовано: Станислав Ванд
 
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