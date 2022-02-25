https://ria.ru/20220225/krym-1774979368.html

В Крыму отменили все занятия в школах из-за сообщений о "минировании"

В Крыму отменили все занятия в школах из-за сообщений о "минировании" - РИА Новости, 25.02.2022

В Крыму отменили все занятия в школах из-за сообщений о "минировании"

Занятия во всех школах Крыма отменены из-за большого числа сообщений о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования республики. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T10:58

2022-02-25T10:58

2022-02-25T10:58

происшествия

россия

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577966454_0:340:3036:2048_1920x0_80_0_0_aad06660dc45490dccb56f9c78d9eb90.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Занятия во всех школах Крыма отменены из-за большого числа сообщений о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования республики."Поступает большое количество сообщений о "минировании", поэтому принято решение отменить занятия во всех школах республики", - сказали в пресс-службе.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. -0-

https://ria.ru/20220224/shkoly-1774647806.html

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

происшествия, россия, республика крым