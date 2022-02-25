https://ria.ru/20220225/krym-1774979368.html
В Крыму отменили все занятия в школах из-за сообщений о "минировании"
В Крыму отменили все занятия в школах из-за сообщений о "минировании" - РИА Новости, 25.02.2022
В Крыму отменили все занятия в школах из-за сообщений о "минировании"
Занятия во всех школах Крыма отменены из-за большого числа сообщений о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования республики. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T10:58
2022-02-25T10:58
2022-02-25T10:58
происшествия
россия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Занятия во всех школах Крыма отменены из-за большого числа сообщений о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования республики."Поступает большое количество сообщений о "минировании", поэтому принято решение отменить занятия во всех школах республики", - сказали в пресс-службе.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. -0-
https://ria.ru/20220224/shkoly-1774647806.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика крым
В Крыму отменили все занятия в школах из-за сообщений о "минировании"
В Крыму из-за сообщений о "минировании" отменили занятия во всех школах