https://ria.ru/20220225/kruizy-1774700477.html

Эксперты рассказали, какие зарубежные круизы доступны россиянам

Эксперты рассказали, какие зарубежные круизы доступны россиянам - РИА Новости, 25.02.2022

Эксперты рассказали, какие зарубежные круизы доступны россиянам

В 2022 году российским туристам доступны почти 20 зарубежных морских круизов, произошло это и благодаря признанию нашей вакцины рядом компаний, и появлению... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T10:42

2022-02-25T10:42

2022-02-25T10:42

туризм

туризм

новости - туризм

грузия

греция

средиземное море

туристы

оаэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769687363_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_abd9dbf9a6b5a2b5633e44f015c1cb82.jpg

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В 2022 году российским туристам доступны почти 20 зарубежных морских круизов, произошло это и благодаря признанию нашей вакцины рядом компаний, и появлению маршрутов, для которых достаточно просто сдать ПЦР-тест, сообщает АТОР.Персидский залив стал одной из самых популярных акваторий для россиян в 2022 году. Две крупные круизные компании – Costa Cruises и MSC Cruises – одними из первых признали "Спутник V" на своих бортах.Россиянам доступны круизы продолжительностью от трех до семи ночей, которые чаще всего начинаются в Дубае и включают в себя заходы в несколько портов в ОАЭ, а также в Катар и Оман.Выход на берег у туристов обеих компаний свободный (при условии, что нет ограничений со стороны местных властей), но эта опция доступна только для привитых туристов. По правилам, все пассажиры старше 12 лет должны быть вакцинированы. В перспективе в этом регионе для россиян могут быть доступны круизы с заходом в Саудовскую Аравию. Проходить они будут уже на лайнере MSC World Europa круизной компании MSC, который в ноябре 2022 года прибудет в Катар на Чемпионат мира по футболу, а затем отправится в Дубай для семидневных туров по странам Персидского залива.Круизы по Нилу впервые оказались на массовом российском туристическом рынке в 2021 году, и сразу же стали набирать популярность. Этот не совсем обычный тур в "другой Египет" в первую очередь предполагает насыщенную экскурсионную программу.Круизы начинаются в Луксоре или Асуане, длятся от четырех до семи дней и проходят на достаточно дорогом и комфортабельном речном лайнере. Основная проблема для туристов – трансфер до места посадки (три часа на машине от Хургады или Сафаги или же внутренний перелет из Каира).Сезон круизов на Ниле завершается в конце апреля и возобновляется в сентябре-ноябре, так что у россиян будет выбор, когда лучше отправиться в это путешествие – весной или осенью.Круизы по Средиземному морю были фактически закрыты для россиян в 2021 году, когда на лайнерах требовалась обязательная вакцинация препаратами, одобренными ВОЗ. Но с признанием российского "Спутника V" рядом европейских государств эти круизы стали доступны для привитых соотечественников старше 12 лет.Более того, по Средиземному морю есть один безвакцинный круиз, который проходит на лайнере Blue Sapphire.Все предложения захватывают в своем маршруте острова Греции и Турцию, а также есть маршруты с заходом на Кипр и в Израиль. Для посещения Греции необходима шенгенская виза, но круизные компании ведут переговоры о возможности выхода своих пассажиров просто по паспорту.Старт средиземноморских круизов намечен на апрель, а продлятся они по конец октября-ноябрь.Также в этом году российских туристов ждет еще одна новинка – морские вояжи из Сочи на лайнере Astoria Grande. Маршрут пройдет по Черному и Средиземному морям с заходом в Грузию, Турцию, Грецию, Кипр, Израиль и Египет. Круизы будут только круговые, на 11-14 дней и с выходом из Сочи.

https://ria.ru/20220206/kruizy-1771302936.html

https://ria.ru/20220127/egipet-1769416517.html

https://ria.ru/20210827/rodos-1747002537.html

https://ria.ru/20220126/kruiz-1769624260.html

грузия

греция

средиземное море

оаэ

оман

дубай

катар

египет

сочи

турция

кипр

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, грузия, греция, средиземное море, туристы, оаэ, оман, дубай, катар, египет, сочи, турция, кипр, израиль, куда поехать, отдых на море