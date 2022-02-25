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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220225/koyki-1775121019.html
Более 3 тысяч коек в госпиталях Подмосковья возвращаются к плановой работе
Более 3 тысяч коек в госпиталях Подмосковья возвращаются к плановой работе - РИА Новости, 25.02.2022
Более 3 тысяч коек в госпиталях Подмосковья возвращаются к плановой работе
Более 3 тысяч коек во временных ковидных госпиталях в Московской области возвращаются к плановому режиму работы в связи со стабилизацией ситуации по... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T17:46
2022-02-25T17:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
коронавирус в россии
здоровье - общество
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Более 3 тысяч коек во временных ковидных госпиталях в Московской области возвращаются к плановому режиму работы в связи со стабилизацией ситуации по заболеваемости COVID-19 в области, сообщает региональный минздрав.Всего в области переведут инфекционные койки на плановый режим работы в 22 больницах, уточняется в сообщении. На данный момент в Подмосковье развернуто более 8,5 тысячи ковидных коек.
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Алёна Пава
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московская область (подмосковье), светлана стригункова , коронавирус в россии, здоровье - общество
17:46 25.02.2022 (обновлено: 17:47 25.02.2022)
 

Более 3 тысяч коек в госпиталях Подмосковья возвращаются к плановой работе

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПалата интенсивной терапии во временном госпитале для пациентов с COVID-19
Палата интенсивной терапии во временном госпитале для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Палата интенсивной терапии во временном госпитале для пациентов с COVID-19
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Более 3 тысяч коек во временных ковидных госпиталях в Московской области возвращаются к плановому режиму работы в связи со стабилизацией ситуации по заболеваемости COVID-19 в области, сообщает региональный минздрав.
"Сейчас мы видим, что ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в регионе стабилизируется. Это позволяет нам возвращать к прежнему режиму работы наши временные ковидные госпитали. К плановому режиму возвращаются Лобненская, Дмитровская, Щелковская, Каширская и другие больницы. Мы обратно перепрофилируем более 3,1 тысячи коек", - приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.
Всего в области переведут инфекционные койки на плановый режим работы в 22 больницах, уточняется в сообщении. На данный момент в Подмосковье развернуто более 8,5 тысячи ковидных коек.
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Опубликовано: Алёна Пава
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана СтригунковаКоронавирус в РоссииЗдоровье - Общество
 
 
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