https://ria.ru/20220225/koyki-1775121019.html

Более 3 тысяч коек в госпиталях Подмосковья возвращаются к плановой работе

Более 3 тысяч коек в госпиталях Подмосковья возвращаются к плановой работе - РИА Новости, 25.02.2022

Более 3 тысяч коек в госпиталях Подмосковья возвращаются к плановой работе

Более 3 тысяч коек во временных ковидных госпиталях в Московской области возвращаются к плановому режиму работы в связи со стабилизацией ситуации по... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T17:46

2022-02-25T17:46

2022-02-25T17:47

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

коронавирус в россии

здоровье - общество

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Более 3 тысяч коек во временных ковидных госпиталях в Московской области возвращаются к плановому режиму работы в связи со стабилизацией ситуации по заболеваемости COVID-19 в области, сообщает региональный минздрав.Всего в области переведут инфекционные койки на плановый режим работы в 22 больницах, уточняется в сообщении. На данный момент в Подмосковье развернуто более 8,5 тысячи ковидных коек.

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/podmoskove-1774711865.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), светлана стригункова , коронавирус в россии, здоровье - общество