17:46 25.02.2022 (обновлено: 17:47 25.02.2022)
Более 3 тысяч коек в госпиталях Подмосковья возвращаются к плановой работе
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПалата интенсивной терапии во временном госпитале для пациентов с COVID-19
Палата интенсивной терапии во временном госпитале для пациентов с COVID-19
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Более 3 тысяч коек во временных ковидных госпиталях в Московской области возвращаются к плановому режиму работы в связи со стабилизацией ситуации по заболеваемости COVID-19 в области, сообщает региональный минздрав.
"Сейчас мы видим, что ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в регионе стабилизируется. Это позволяет нам возвращать к прежнему режиму работы наши временные ковидные госпитали. К плановому режиму возвращаются Лобненская, Дмитровская, Щелковская, Каширская и другие больницы. Мы обратно перепрофилируем более 3,1 тысячи коек", - приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.
Всего в области переведут инфекционные койки на плановый режим работы в 22 больницах, уточняется в сообщении. На данный момент в Подмосковье развернуто более 8,5 тысячи ковидных коек.
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Опубликовано: Алёна Пава