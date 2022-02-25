Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220225/kostin-1775043619.html
Костин призвал верить только официальным источникам информации
Костин призвал верить только официальным источникам информации - РИА Новости, 25.02.2022
Костин призвал верить только официальным источникам информации
Глава ВТБ Андрей Костин призвал клиентов, партнеров и акционеров банка ориентироваться исключительно на проверенную официальную информацию и не поддаваться на... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T14:02
2022-02-25T14:02
экономика
сша
великобритания
втб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582095573_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_67611189c9b6f05d88e28cf334de6a61.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин призвал клиентов, партнеров и акционеров банка ориентироваться исключительно на проверенную официальную информацию и не поддаваться на советы "знающих экспертов"."Вас я прошу сегодня только об одном: ориентируйтесь исключительно на проверенную официальную информацию. В кризисные моменты велик риск совершить необдуманное действие, поддавшись на советы "знающих экспертов" и громкие заголовки СМИ", - говорится в заявлении Костина.Пусть источником информации для принятия решений в эти дни станет только официальный сайт ВТБ, официальные площадки банка в социальных сетях, "горячая линия" и сотрудники банка, добавил он.Против ВТБ введены "блокирующие" санкции в США и Великобритании. Такие ограничения предполагают блокировку всех его активов в этих странах, запреты на любые транзакционные операции с участием банка в их валютах, а также с любыми контрагентами из этих стран.
https://ria.ru/20220225/vtb-1775041463.html
https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774597066.html
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582095573_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3f728d6732a58446d3fefd98afa97621.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, великобритания, втб
14:02 25.02.2022
 
Костин призвал верить только официальным источникам информации

Глава ВТБ Костин призвал клиентов и партнеров банка верить только официальным источникам

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин призвал клиентов, партнеров и акционеров банка ориентироваться исключительно на проверенную официальную информацию и не поддаваться на советы "знающих экспертов".
"Вас я прошу сегодня только об одном: ориентируйтесь исключительно на проверенную официальную информацию. В кризисные моменты велик риск совершить необдуманное действие, поддавшись на советы "знающих экспертов" и громкие заголовки СМИ", - говорится в заявлении Костина.
Банк ВТБ - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 13:56
ВТБ будет делать все для минимизации ущерба от санкций, заявил Костин
Пусть источником информации для принятия решений в эти дни станет только официальный сайт ВТБ, официальные площадки банка в социальных сетях, "горячая линия" и сотрудники банка, добавил он.
Против ВТБ введены "блокирующие" санкции в США и Великобритании. Такие ограничения предполагают блокировку всех его активов в этих странах, запреты на любые транзакционные операции с участием банка в их валютах, а также с любыми контрагентами из этих стран.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
23 февраля, 23:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СМИ: ЕС планирует санкции против ВЭБ, ПСБ, банка "Россия", главы ВТБ
Опубликовано: Дарья Буймова
 
ЭкономикаСШАВеликобританияВТБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала