https://ria.ru/20220225/kostin-1775043619.html

Костин призвал верить только официальным источникам информации

Костин призвал верить только официальным источникам информации - РИА Новости, 25.02.2022

Костин призвал верить только официальным источникам информации

Глава ВТБ Андрей Костин призвал клиентов, партнеров и акционеров банка ориентироваться исключительно на проверенную официальную информацию и не поддаваться на... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T14:02

2022-02-25T14:02

2022-02-25T14:02

экономика

сша

великобритания

втб

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин призвал клиентов, партнеров и акционеров банка ориентироваться исключительно на проверенную официальную информацию и не поддаваться на советы "знающих экспертов"."Вас я прошу сегодня только об одном: ориентируйтесь исключительно на проверенную официальную информацию. В кризисные моменты велик риск совершить необдуманное действие, поддавшись на советы "знающих экспертов" и громкие заголовки СМИ", - говорится в заявлении Костина.Пусть источником информации для принятия решений в эти дни станет только официальный сайт ВТБ, официальные площадки банка в социальных сетях, "горячая линия" и сотрудники банка, добавил он.Против ВТБ введены "блокирующие" санкции в США и Великобритании. Такие ограничения предполагают блокировку всех его активов в этих странах, запреты на любые транзакционные операции с участием банка в их валютах, а также с любыми контрагентами из этих стран.

https://ria.ru/20220225/vtb-1775041463.html

https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774597066.html

сша

великобритания

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, великобритания, втб