Костин призвал верить только официальным источникам информации
Глава ВТБ Костин призвал клиентов и партнеров банка верить только официальным источникам
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин призвал клиентов, партнеров и акционеров банка ориентироваться исключительно на проверенную официальную информацию и не поддаваться на советы "знающих экспертов".
"Вас я прошу сегодня только об одном: ориентируйтесь исключительно на проверенную официальную информацию. В кризисные моменты велик риск совершить необдуманное действие, поддавшись на советы "знающих экспертов" и громкие заголовки СМИ", - говорится в заявлении Костина.
Пусть источником информации для принятия решений в эти дни станет только официальный сайт ВТБ, официальные площадки банка в социальных сетях, "горячая линия" и сотрудники банка, добавил он.
Против ВТБ введены "блокирующие" санкции в США и Великобритании. Такие ограничения предполагают блокировку всех его активов в этих странах, запреты на любые транзакционные операции с участием банка в их валютах, а также с любыми контрагентами из этих стран.
Опубликовано: Дарья Буймова