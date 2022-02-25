https://ria.ru/20220225/koronavirus-1775131324.html

В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу

В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу - РИА Новости, 25.02.2022

В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 52,8%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T18:16

2022-02-25T18:16

2022-02-25T18:20

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 52,8%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 25 февраля коллективный иммунитет (составляет) 52,8%", - говорится в сообщении в разделе о столице.По состоянию на 18 февраля этот показатель составлял 56,2%, а в конце декабря 2021 года - 71,4%.Также сообщается, что вакцинацию первым компонентом прошли более 7,3 миллиона человек, а полную вакцинацию от коронавируса в столице прошли 6,98 миллиона человек.

https://ria.ru/20220221/antitela-1773981731.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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