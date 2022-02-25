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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220225/koronavirus-1775131324.html
В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу
В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу - РИА Новости, 25.02.2022
В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 52,8%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T18:16
2022-02-25T18:20
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
москва
вакцинация
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 52,8%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 25 февраля коллективный иммунитет (составляет) 52,8%", - говорится в сообщении в разделе о столице.По состоянию на 18 февраля этот показатель составлял 56,2%, а в конце декабря 2021 года - 71,4%.Также сообщается, что вакцинацию первым компонентом прошли более 7,3 миллиона человек, а полную вакцинацию от коронавируса в столице прошли 6,98 миллиона человек.
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Наталья Макарова
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, москва, вакцинация, вакцинация россиян от covid-19
18:16 25.02.2022 (обновлено: 18:20 25.02.2022)
 
В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 52,8 процента

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина возле пункта вакцинации от COVID-19 на территории ТЦ "Европейский" в Москве
Женщина возле пункта вакцинации от COVID-19 на территории ТЦ Европейский в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Женщина возле пункта вакцинации от COVID-19 на территории ТЦ "Европейский" в Москве
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 52,8%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
"По состоянию на 25 февраля коллективный иммунитет (составляет) 52,8%", - говорится в сообщении в разделе о столице.
По состоянию на 18 февраля этот показатель составлял 56,2%, а в конце декабря 2021 года - 71,4%.
Также сообщается, что вакцинацию первым компонентом прошли более 7,3 миллиона человек, а полную вакцинацию от коронавируса в столице прошли 6,98 миллиона человек.
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 03:39Распространение коронавируса
Больше 80 процентов россиян уже имеют антитела к COVID-19, рассказал врач
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19МоскваВакцинацияВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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