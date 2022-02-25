https://ria.ru/20220225/koronavirus-1775131324.html
В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу
В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу - РИА Новости, 25.02.2022
В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 52,8%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T18:16
2022-02-25T18:16
2022-02-25T18:20
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
москва
вакцинация
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756654904_0:0:3087:1736_1920x0_80_0_0_19760839d9b951306da01d26d6e7287b.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 52,8%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 25 февраля коллективный иммунитет (составляет) 52,8%", - говорится в сообщении в разделе о столице.По состоянию на 18 февраля этот показатель составлял 56,2%, а в конце декабря 2021 года - 71,4%.Также сообщается, что вакцинацию первым компонентом прошли более 7,3 миллиона человек, а полную вакцинацию от коронавируса в столице прошли 6,98 миллиона человек.
https://ria.ru/20220221/antitela-1773981731.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756654904_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_9309ccc4975a931b580ae07592eb9d09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, москва, вакцинация, вакцинация россиян от covid-19
18:16 25.02.2022 (обновлено: 18:20 25.02.2022)
В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 52,8 процента