https://ria.ru/20220225/koronavirus-1774982664.html

В Москве за сутки госпитализировали 543 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 543 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 25.02.2022

В Москве за сутки госпитализировали 543 пациента с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 3 333 случая COVID-19, умерли 84 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T11:08

2022-02-25T11:08

2022-02-25T11:08

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 3 333 случая COVID-19, умерли 84 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 3 333, госпитализировано - 543 человека, выздоровело - 7459 человек, 84 человека умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.Накануне было выявлено 4 730 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 687 163 случая коронавируса, выздоровели 2 466 755 человек, умерли 41 032 человека.

москва

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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