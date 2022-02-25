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В России за сутки госпитализировали 14 937 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 14 937 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 25.02.2022
В России за сутки госпитализировали 14 937 пациентов с COVID-19
Более 14,9 тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы в России за сутки, это на 73% больше, чем накануне, сообщили журналистам в... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T11:03
2022-02-25T11:03
2022-02-25T11:03
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Более 14,9 тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы в России за сутки, это на 73% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 25 февраля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 14 937 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 73%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 74 регионах, снижение - в девяти, ситуация не изменилась в двух регионах.За сутки в России выявлено 123 460 новых случаев COVID-19, умерли 787 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выявлено 123 460 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 787 человек", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В России за сутки госпитализировали 14 937 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 123 460 новых случаев заражения коронавирусом