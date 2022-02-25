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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220225/koronavirus-1774980314.html
В России за сутки выздоровели 167 310 человек после COVID-19
В России за сутки выздоровели 167 310 человек после COVID-19 - РИА Новости, 25.02.2022
В России за сутки выздоровели 167 310 человек после COVID-19
Более 167,3 тысячи человек выздоровели от новой коронавирусной инфекции в России за сутки, это на 22,6% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T11:01
2022-02-25T11:01
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Более 167,3 тысячи человек выздоровели от новой коронавирусной инфекции в России за сутки, это на 22,6% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 167 310 человек, или на 22,6% больше по сравнению с 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220225/koronavirus-1774970428.html
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Влада Копылова
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
11:01 25.02.2022
 
В России за сутки выздоровели 167 310 человек после COVID-19

В России за сутки выздоровели 167 310 человек после COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Более 167,3 тысячи человек выздоровели от новой коронавирусной инфекции в России за сутки, это на 22,6% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выздоровело за сутки 167 310 человек, или на 22,6% больше по сравнению с 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
Медицинская сестра в реанимационном отделении для пациентов с Covid-19 краевой больницы №2 Краснодара - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 10:26Распространение коронавируса
В Минздраве заявили о нормализации ситуации с коронавирусом в России
Опубликовано: Влада Копылова
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
 
 
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