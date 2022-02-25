https://ria.ru/20220225/koronavirus-1774980314.html
В России за сутки выздоровели 167 310 человек после COVID-19
В России за сутки выздоровели 167 310 человек после COVID-19 - РИА Новости, 25.02.2022
В России за сутки выздоровели 167 310 человек после COVID-19
Более 167,3 тысячи человек выздоровели от новой коронавирусной инфекции в России за сутки, это на 22,6% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T11:01
2022-02-25T11:01
2022-02-25T11:01
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Более 167,3 тысячи человек выздоровели от новой коронавирусной инфекции в России за сутки, это на 22,6% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 167 310 человек, или на 22,6% больше по сравнению с 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220225/koronavirus-1774970428.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
В России за сутки выздоровели 167 310 человек после COVID-19
В России за сутки выздоровели 167 310 человек после COVID-19