https://ria.ru/20220225/koronavirus-1774980314.html

В России за сутки выздоровели 167 310 человек после COVID-19

В России за сутки выздоровели 167 310 человек после COVID-19 - РИА Новости, 25.02.2022

В России за сутки выздоровели 167 310 человек после COVID-19

Более 167,3 тысячи человек выздоровели от новой коронавирусной инфекции в России за сутки, это на 22,6% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T11:01

2022-02-25T11:01

2022-02-25T11:01

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Более 167,3 тысячи человек выздоровели от новой коронавирусной инфекции в России за сутки, это на 22,6% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 167 310 человек, или на 22,6% больше по сравнению с 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220225/koronavirus-1774970428.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество