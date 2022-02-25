https://ria.ru/20220225/kontrnastuplenie-1774983029.html

ДНР и ЛНР продолжили контрнаступление при поддержке ВС России

ДНР и ЛНР продолжили контрнаступление при поддержке ВС России - РИА Новости, 25.02.2022

ДНР и ЛНР продолжили контрнаступление при поддержке ВС России

Войска ДНР и ЛНР продолжают контрнаступательные действия на подразделения ВСУ при огневой поддержке Вооруженных сил России, сообщил в пятницу официальный... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T11:10

2022-02-25T11:10

2022-02-25T11:10

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Войска ДНР и ЛНР продолжают контрнаступательные действия на подразделения ВСУ при огневой поддержке Вооруженных сил России, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Продолжается проведение специальной военной операции. Группировки войск ДНР и ЛНР продолжают контрнаступательные действия на подразделения ВСУ при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал генерал.Он уточнил, что войска ДНР на волновахском направлении, преодолевая упорное сопротивление противника, продвинулись еще на 1 километр вглубь обороны, войска ЛНР в районе Степовое продвинулась на глубину до 9 километров.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)