https://ria.ru/20220225/kontrnastuplenie-1774983029.html
ДНР и ЛНР продолжили контрнаступление при поддержке ВС России
ДНР и ЛНР продолжили контрнаступление при поддержке ВС России - РИА Новости, 25.02.2022
ДНР и ЛНР продолжили контрнаступление при поддержке ВС России
Войска ДНР и ЛНР продолжают контрнаступательные действия на подразделения ВСУ при огневой поддержке Вооруженных сил России, сообщил в пятницу официальный... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T11:10
2022-02-25T11:10
2022-02-25T11:10
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Войска ДНР и ЛНР продолжают контрнаступательные действия на подразделения ВСУ при огневой поддержке Вооруженных сил России, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Продолжается проведение специальной военной операции. Группировки войск ДНР и ЛНР продолжают контрнаступательные действия на подразделения ВСУ при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал генерал.Он уточнил, что войска ДНР на волновахском направлении, преодолевая упорное сопротивление противника, продвинулись еще на 1 километр вглубь обороны, войска ЛНР в районе Степовое продвинулась на глубину до 9 километров.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
луганская народная республика
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
ДНР и ЛНР продолжили контрнаступление при поддержке ВС России
Войска ДНР и ЛНР продолжили контрнаступление при поддержке ВС России