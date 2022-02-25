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Шоубиз
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Дмитрий Колдун рассказал о звездной болезни
Дмитрий Колдун рассказал о звездной болезни - РИА Новости, 25.02.2022
Дмитрий Колдун рассказал о звездной болезни
Дмитрий Колдун рассказал о звездной болезни. По словам певца, она проявилась во время участия в шоу "Народный артист". РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:37
2022-02-25T12:37
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Дмитрий Колдун рассказал о звездной болезни. По словам певца, она проявилась во время участия в шоу "Народный артист".В интервью порталу Teleprogramma.pro он добавил, что по нему было видно, что он "зажравшийся".Он вспомнил, что стилист Сергей Зверев покрасил ему волосы в белый цвет, что в какой-то мере способствовало провалу певца в шоу.Помимо проекта "Народный артист" Колдун также принимал участие в шоу "Фабрика звезд" и конкурсе Евровидение.
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знаменитости, шоу-бизнес
12:37 25.02.2022
 
Дмитрий Колдун рассказал о звездной болезни

Дмитрий Колдун рассказал о звездной болезни на проекте "Народный артист"

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПевец Дмитрий Колдун во время выступления
Певец Дмитрий Колдун во время выступления - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Дмитрий Колдун рассказал о звездной болезни. По словам певца, она проявилась во время участия в шоу "Народный артист".

"Мне казалось, что я просто вообще очень крут, что я пел песни Pink даже лучше, чем она сама. И ходил абсолютно уверенный в том, что вообще вокруг меня одна челядь, а я один тут настоящий мастер", – признался исполнитель.

В интервью порталу Teleprogramma.pro он добавил, что по нему было видно, что он "зажравшийся".

"Видно, что такой зажравшийся молодой человек. Но если сейчас это модно, то тогда было не в свое время", – добавил Колдун.

Он вспомнил, что стилист Сергей Зверев покрасил ему волосы в белый цвет, что в какой-то мере способствовало провалу певца в шоу.

"Зверев, который, на мой взгляд, был не очень трезв в тот день, облил меня перекисью в два часа ночи. Помню, я его долго ждал, он возвращался с какой-то вечеринки. На следующий день я не мог расчесать волосы, а на телепроекте мне сказали, что я выгляжу как кукла, как девочка. Мол, вроде приехал нормальный пацан, а теперь похож на непонятно кого… И меня выгнали", – заключил Дмитрий.

Помимо проекта "Народный артист" Колдун также принимал участие в шоу "Фабрика звезд" и конкурсе Евровидение.
Логотип Евровидения – 2022
25 января, 15:55Шоубиз
Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2022
Опубликовано: Жанна Старицына
 
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