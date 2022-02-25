Дмитрий Колдун рассказал о звездной болезни
Дмитрий Колдун рассказал о звездной болезни на проекте "Народный артист"
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Дмитрий Колдун рассказал о звездной болезни. По словам певца, она проявилась во время участия в шоу "Народный артист".
"Мне казалось, что я просто вообще очень крут, что я пел песни Pink даже лучше, чем она сама. И ходил абсолютно уверенный в том, что вообще вокруг меня одна челядь, а я один тут настоящий мастер", – признался исполнитель.
В интервью порталу Teleprogramma.pro он добавил, что по нему было видно, что он "зажравшийся".
"Видно, что такой зажравшийся молодой человек. Но если сейчас это модно, то тогда было не в свое время", – добавил Колдун.
Он вспомнил, что стилист Сергей Зверев покрасил ему волосы в белый цвет, что в какой-то мере способствовало провалу певца в шоу.
"Зверев, который, на мой взгляд, был не очень трезв в тот день, облил меня перекисью в два часа ночи. Помню, я его долго ждал, он возвращался с какой-то вечеринки. На следующий день я не мог расчесать волосы, а на телепроекте мне сказали, что я выгляжу как кукла, как девочка. Мол, вроде приехал нормальный пацан, а теперь похож на непонятно кого… И меня выгнали", – заключил Дмитрий.
Помимо проекта "Народный артист" Колдун также принимал участие в шоу "Фабрика звезд" и конкурсе Евровидение.
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Опубликовано: Жанна Старицына