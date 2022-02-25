Дмитрий Колдун рассказал о звездной болезни

"Зверев, который, на мой взгляд, был не очень трезв в тот день, облил меня перекисью в два часа ночи. Помню, я его долго ждал, он возвращался с какой-то вечеринки. На следующий день я не мог расчесать волосы, а на телепроекте мне сказали, что я выгляжу как кукла, как девочка. Мол, вроде приехал нормальный пацан, а теперь похож на непонятно кого… И меня выгнали", – заключил Дмитрий.